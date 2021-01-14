Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко владеет квартирой в Броварах. Главный санитарный врач утверждает, что живет в доме, стоимость квадратного метра в котором несколько лет назад достигала 50 долларов.

Где живет Ляшко

Ляшко живет в новостройке жилого комплекса "Шоколад" под Киевом. Дом расположен сразу у дороги. Об этом сообщает KYIV LIVE.

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Соседи часто видят Ляшко возле дома по утрам, когда тот выходит на пробежку. Кстати, это не самый престижный дом в Броварах.



Дом, где, вероятно, живет Ляшко / Скриншот с видео KYIV LIVE

Сколько стоило жилье

Согласно декларации Ляшко за 2019 год, он жил в квартире в одной из новостроек города, которая записана на жену чиновника Ирину. Квартира имеет размер 110 квадратных метров. Ляшко отметил, что приобрел жилье за 150 тысяч гривен, что составляет 1 400 гривен за квадратный метр.

Кроме квартиры, Ляшко с женой владеют 2 земельными участками под Киевом по 1200 квадратных метров каждый.

Обратите внимание! Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения в декабре 2019 года, а главным санитарным врачом в марте 2020.

Жилье главных медчиновников страны, смотрите видео: