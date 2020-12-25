"Квартал 95" шутками ответил ФЛП на протест под своим концертом: видео
Во время съемок новогоднего концерта студии "Квартал 95" под дворцом "Украина" ФЛП вышли на протест. Юмористы ответили протестующим в привычном для себя стиле – с помощью юмора.
О протестах ФЛП "Квартал 95" пошутил в своем еженедельном выпуске саркастических новостей "ЧистоNEWS", сообщает 24 канал.
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Во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и за его стенами,
– пошутил актер Степан Казанин.
Подхватила тему и другая актриса Ирина Сапунару. Она подчеркнула, что суть протестов непонятна, ведь за митинги они якобы заработали больше, чем обещанные Владимиром Зеленским 8 тысяч помощи.
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Как реагируют на такую шутку украинцы
- Лидер движения SaveФЛП Сергей Доротич в комментарии изданию "Страна" высказал сомнения относительно шуток студии. Мол, то, что для одних кажется смешным, для других является горем.
- Сами же украинцы, которые не касаются этой истории, разделились на 3 разные группы. Пожалуй, наиболее массовой является часть тех, кто банально не интересуется этой историей и не желает в нее вникать.
- Частей общества поддерживают ФЛП. Такие шутки считают несмешными, а самих протестующих – людьми, которые борются за свои конституционные права.
- Но есть и третья часть – это те, кто либо частично, либо полностью не поддерживает ФЛП в этой ситуации и не видит причин для протестов. Мол, они, прикрываясь ценностями Революции Достоинства протестуют за то, чтобы не платить налоги.
Почему ФЛП протестуют?Все из-за инициативы власти по обязательному введению кассовых аппаратов. Как предполагается, это заставит бизнес работать "чисто" и показывать настоящий доход, чтобы платить все налоги.
Впрочем, не все представители бизнеса с этим согласии. Часть из них считает, что власть таким образом "ущемляет их конституционные права". Они выходят на протесты и просят их поддержать.
К слову, из-за проблем, которые возникли у бизнеса в период пандемии коронавируса, власть отложила введение обязательных кассовых аппаратов на начало 2022 года.
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