Во время съемок новогоднего концерта студии "Квартал 95" под дворцом "Украина" ФЛП вышли на протест. Юмористы ответили протестующим в привычном для себя стиле – с помощью юмора.

О протестах ФЛП "Квартал 95" пошутил в своем еженедельном выпуске саркастических новостей "ЧистоNEWS", сообщает 24 канал.

Интересно Протесты ФЛП в Киеве: митингующие пришли к друзьям Зеленского

Во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и за его стенами,

– пошутил актер Степан Казанин.

Подхватила тему и другая актриса Ирина Сапунару. Она подчеркнула, что суть протестов непонятна, ведь за митинги они якобы заработали больше, чем обещанные Владимиром Зеленским 8 тысяч помощи.

Шутка "Квартала 95" о протестах ФЛП: смотрите видео

Как реагируют на такую ​​шутку украинцы

Лидер движения SaveФЛП Сергей Доротич в комментарии изданию "Страна" высказал сомнения относительно шуток студии. Мол, то, что для одних кажется смешным, для других является горем.

Сами же украинцы, которые не касаются этой истории, разделились на 3 разные группы. Пожалуй, наиболее массовой является часть тех, кто банально не интересуется этой историей и не желает в нее вникать.

Частей общества поддерживают ФЛП. Такие шутки считают несмешными, а самих протестующих – людьми, которые борются за свои конституционные права.

Но есть и третья часть – это те, кто либо частично, либо полностью не поддерживает ФЛП в этой ситуации и не видит причин для протестов. Мол, они, прикрываясь ценностями Революции Достоинства протестуют за то, чтобы не платить налоги.