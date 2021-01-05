Обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила, что никто из трех фигурантов — ни она сама, ни Андрей Антоненко, ни Яна Дугар — не имеют никакого отношения к белорусскому КГБ.

Если бы записи появились раньше, тогда ход расследования существенно изменился бы. Об этом Юлия Кузьменко написана на своей странице в фейсбуке.

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Что заявила Кузьменко

Она считает, что если бы записи появились хотя бы 1,5 года назад, тогда следователи вряд ли обвинили их в причастности к убийству.

К сожалению, пленки появились только сейчас. Но я надеюсь, что сказав "А" скажут и "Б", и те, кто выложил пленки, скажут, на кого же на самом деле были возложены обязанности исполнителей,

– написала Кузьменко.

Что известно об обвинении

В декабре 2019 года задержали и сообщили о подозрении трем фигурантам, которые якобы причастны к убийству журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года в Киеве.

В частности, следствие подозревает врача и волонтерку Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Общественные активисты выступают против таких обвинений и считают их безосновательными.

25 августа 2020 года Шевченковский районный суд избрал всем обвиняемым меры: Антоненко – содержание под стражей, Кузьменко – круглосуточный домашний арест, но без электронного браслета, Дугар – залог в размере 168 160 гривен.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

10 декабря суд продлил меры всем обвиняемым до 7 февраля 2021 года.

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