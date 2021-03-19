США ввели санкции против Игоря Коломойского. Курт Волкер напомнил, что бизнесмен причастен к массовому хищению денег "Приватбанка", из-за чего пострадали в первую очередь украинские налогоплательщики.

Что говорит Уолкер о санкциях против Коломойского

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, комментируя санкции против Коломойского, отметил, что Вашингтон никогда не строит свою международную политику на отношении к личности отдельных людей. А строит свои отношения на правильных политических выборах, поддержке правильных шагов и результатов.

Читайте также США ожидают от Украины продолжения расследования деятельности Коломойского, – Уолкер

Что до Коломойского, то мы имеем ситуацию с массовыми хищениями в "Приватбанке" в то время, когда он этим банком владел, и от которых пострадали в первую очередь украинские налогоплательщики. Он также причастен к аферам, которые сегодня расследуют в США,

– заявил Волкер.

Он отметил, что речь идет о возможном отмывании денег и мошенничестве.

"Именно они стали предметом судебного разбирательства, поэтому действия, предпринятые Госдепартаментом США, основаны на этих процессах и никак не связаны с отношением к представителям украинской власти", – говорит дипломат.

Каких изменений ждут США от Украины

По мнению Волкера, Украине важно меняться в направлении здоровой конкуренции финансовых элит, когда их власть и влияние на страну ограничены работающим законом.

Это в интересах и государства, украинского гражданского общества, и, как ни странно, самых олигархов, если они все-таки заинтересованы в собственном достойном будущем,

– отметил дипломат.

Интересно Токсический олигарх: как США осложняет жизнь Коломойскому и Дубинский

Что известно о санкциях против Коломойского