Он причастен к аферам, – Волкер о санкциях США против Коломойского
США ввели санкции против Игоря Коломойского. Курт Волкер напомнил, что бизнесмен причастен к массовому хищению денег "Приватбанка", из-за чего пострадали в первую очередь украинские налогоплательщики.
Источник:НВ
Что говорит Уолкер о санкциях против Коломойского
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, комментируя санкции против Коломойского, отметил, что Вашингтон никогда не строит свою международную политику на отношении к личности отдельных людей. А строит свои отношения на правильных политических выборах, поддержке правильных шагов и результатов.
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Что до Коломойского, то мы имеем ситуацию с массовыми хищениями в "Приватбанке" в то время, когда он этим банком владел, и от которых пострадали в первую очередь украинские налогоплательщики. Он также причастен к аферам, которые сегодня расследуют в США,
– заявил Волкер.
Он отметил, что речь идет о возможном отмывании денег и мошенничестве.
"Именно они стали предметом судебного разбирательства, поэтому действия, предпринятые Госдепартаментом США, основаны на этих процессах и никак не связаны с отношением к представителям украинской власти", – говорит дипломат.
Каких изменений ждут США от Украины
По мнению Волкера, Украине важно меняться в направлении здоровой конкуренции финансовых элит, когда их власть и влияние на страну ограничены работающим законом.
Это в интересах и государства, украинского гражданского общества, и, как ни странно, самых олигархов, если они все-таки заинтересованы в собственном достойном будущем,
– отметил дипломат.
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Что известно о санкциях против Коломойского
- В августе 2020 года Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов из "Приватбанка" и отмывания их по всему миру.
- В декабре 2020 года в США обвинили Игоря Коломойского и его делового партнера Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств "Приватбанка" для приобретение офиса в Кливленде в штате Огайо.
- 5 марта США ввели новые мощные санкции против Коломойского и его семьи. Речь идет прежде всего о том, что им запретили въезд в Штаты. Это произошло из-за причастности к коррупции и попыток подорвать демократию в Украине во время пребывания в должности председателя Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.
- В ЕС поддержали санкции США и подчеркнули важность расследования схем в "Приватбанке".
- Между тем в СНБО Украины заявили, что рассмотрят санкции в отношении Коломойского в случае "поступления предложений".
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