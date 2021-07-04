Курортный Бердянск накрыл мощный ураган: жуткие видео
4 июля 2021 , 19:30Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "ТРУХА Харьков"
На юге Запорожской области 4 июля существенно ухудшилась погода. Мощный ураган разгулялся в курортном городке Бердянск.
Жуткие видео непогоды с побережья Азовского моря обнародовали в сети.
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Ураган в Бердянске
На кадрах видно грозу и шквальный ветер, который чуть ли не вырывает деревья из земли.
- В это время на море начался настоящий шторм.
Вот такое творится. Ужас!
– прокомментировала непогоду автор видео.
Непогода в Украине: коротко
- На днях Львов накрыли два мощных ливня. Улицы стали реками, авто плавали по дорогам.
- Пронеслись грозы и на Буковине. Ветер вырывал деревья, срывал крыши и побил стекла.
- Непогода наделала беды и в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.