Жуткие видео непогоды с побережья Азовского моря обнародовали в сети.

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Ураган в Бердянске

На кадрах видно грозу и шквальный ветер, который чуть ли не вырывает деревья из земли.

В это время на море начался настоящий шторм.

Вот такое творится. Ужас!

– прокомментировала непогоду автор видео.

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