С 18 декабря популярный остров и курорт Тенерифе закроет свои границы для туристов. Также введут комендантский час.

Соответствующие меры ввести для того, чтобы уменьшить интенсивность распространения вируса COVID-19. Об этом заявил глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес, сообщает The Telegraph.

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Как покинут остров туристы, которые сейчас там находятся – пока неизвестно. Также и нет официальной информации о том, будет ли им разрешено отправиться домой в запланированные дни их перелетов. Представитель британской авиакомпании Jet2 сообщил, что туристы все еще могут отправиться на Тенерифе.

Комендантский час и запрет массовых мероприятий

Новогодние празднования на курорте, скорее всего, отменят. Туристам, которые остались там во время закрытия границ, советуют оперативно связаться со своим туроператором или авиакомпанией для получения дополнительной информации.

Также известно, что в ближайшие 15 дней на Тенерифе действовать жесткие ограничения:

комендантский час с 22:00;

обслуживание в барах и ресторанах только на вынос;

запрет массовых мероприятий.

Отметим! На прошлой неделе количество случаев заболевания в течение 7 дней на Тенерифе выросло до показателя 96,1 на 100 тысяч человек. Это самый высокий показатель на Канарских островах, где средний показатель составляет 52,2 на 100 тысяч человек.

Что известно об острове Тенерифе: коротко