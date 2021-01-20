Теперь украинцам "ударят по карману" даже омлет и яичница. За последние несколько месяцев яйца на украинских прилавках подорожали почти на половину. Если раньше 10 столовых яиц первого сорта можно было купить в среднем за 25 – 27 гривен, то сейчас нужно заплатить не меньше 36 гривен.

Специалисты заверили, что цена и в дальнейшем будет расти. О причинах – в материале 24 канала.

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Причина увеличения цены на куриные яйца

Одной из основных причин является подорожание зерновых, то есть корма для птицы, что составляет 60 – 70% от себестоимости продукта.

Производителям пришлось повысить цену на свою продукцию для того, чтобы сохранить хоть минимальную рентабельность своего производства,

– пояснила эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ирина Бойко.

"В 2021 году уже средняя стоимость на птицефабриках – 22 гривны. Они соответственно реализуют свою продукцию дистрибьюторам на уровне 32 гривен, а потом мы уже видим на полках среднюю цену – 35 гривен и выше", – отметила Бойко.

Когда снизится цена

Зерновые значительно выросли в цене из-за неурожая, который возник из-за засухи в Украине. Однако в других странах мира ситуация не лучше. Именно поэтому не стоит ожидать, что яйца подешевеют. Такая ситуация продлится минимум до весны.

Генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Роман Сластен назвал факторы, которые могут повлиять на снижение цены:

сезонный фактор – в марте начинают продавать яйца от личных крестьянских хозяйств;

новый урожай – его ожидают только в июле, это ранние зерновые.

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На предприятиях мало кур

Несмотря на неурожай, значительная часть зерновых идет на экспорт, а это создает дополнительный дефицит на внутреннем рынке. В частности, это влияет на стоимость продукции. К тому же за 2020 год уменьшилось и количество кур на крупных предприятиях.

Аналитики зафиксировали, что на конец 2020 года произошло сокращение примерно 3% всего поголовья птицы в Украине. Соответственно, происходит и сокращение предложения на рынке продукта,

– отметила Ирина Бойко.

Учитывая все факторы, куриные яйца в январе – феврале могут еще подорожать примерно на 10%. То есть, 10 столовых яиц первого сорта будет стоить уже примерно 40 гривен.