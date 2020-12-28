2020 год, несмотря на свою недобрую славу, был богатым на курьезы и забавные ситуации. Оно и не удивительно, ведь смех – лучшее оружие против любого зла. В этом году мы смеялись над предвыборным креативом кандидатов в мэры, нас потешала затейливость людей во времена пандемии, мы хохотали из короткого анонса человеческой жизни устами первоклассницы.

Подробнее о самых забавных историях 2020 года – читайте в подборке курьезов 24 канала.

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Лопух вместо маски и странные COVID-изобретения

Пандемия коронавируса в мире – одно из самых главных событий уходящего года. Чтобы уберечь себя и окружающих от инфекции, ВОЗ рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.

В начале пандемии у людей была настоящая паника: они считали, что как можно больше масок, пакеты и пластиковые бутылки на головах спасут их от инфицирования. Натягивали маски даже на животных.

В Китае котик стал настоящим мемом после того, как хозяева натянули на него защитную маску. При этом мордочку пушистика она закрывает полностью. Чтобы он мог видеть, куда идет, в маске вырезали два отверстия для глаз.



Котик в маске в Китае / Фото из соцсетей

Хозяева тщательно пытались уберечь любимца от инфицирования / Фото из соцсетей

Котика на улице сфотографировали прохожие. Фото сразу взорвало китайский сегмент сети и стало мемным. Животное стало героем рисунков, минискульптур и даже вдохновителем для хозяев других домашних любимцев.

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COVID-изобретения

Первыми "изобретателями" стали китайцы: именно им предстоит тренд с пластиковыми бутылками на голове, частью бюстгальтера, что заменяет маску и с чехлами, которыми можно полностью завернуться от проникновения COVID-19.



Пластиковые бутылки на головах против COVID-19 / Фото Getty images



Полиэтиленовые плащи от коронавируса / Фото из соцсетей



Нет маски – надевай подгузник / Фото из соцсетей

В Великобритании мужчина использовал вместо маски живую змею / Фото BBC

В Украине же пассажирка метро вообще придумала своеобразную "экомаску". Нос и рот женщина прикрыла листком лопуха.



Украинский вариант маски / Фото из соцсетей



Тотальная защита в метро Киева / Фото из соцсетей

К сожалению, этим изобретатели не ограничились. Еще в начале февраля дизайнер Макс Зидентопф сделал фотопроект "Как пережить смертельный глобальный вирус". Так, он нацепил на лица своих моделей все, что по его мнению, могло бы послужить за защитную маску. Самое интересное, что половиной его идей люди воспользовались.

Необычные варианты "защитных масок", которыми люди действительно пользовались / Фото deezen

Ну и несколько инструкций о том, как правильно носить маски и соблюдать карантинные рекомендации от политиков и чиновников:

"Это я убила Эрику"

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Забавная история случилась во время трансляции обращения президента Зеленского в эфире одного из украинских телеканалов. Включив срочное обращение главы государства о коронавирусе, работники телеканала забыли выключить субтитры сериала, шедшего перед выступлением президента.

Кадры выглядели довольно странно.

Во время обращения Зеленского на телеэкране появлялись фразы: "Это я убила Эрику", "Она забрала у меня любимого человека", "Почему убила? Почему не от руки?", "Кристиан, принеси лестницу!" и тому подобное.

В конце концов, взгляните сами, как это было:

Трансляция обращения Зеленского с титрами сериала: видео

Продай пса – заплати коммуналку

Скандально отличиться успел нардеп-"слуга" Евгений Брагар. В феврале он во время телеэфира предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы иметь возможность заплатить за коммуналку.

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Дело в том, что женщина позвонила в студию и пожаловалась на житье-бытье. В частности, она спросила у гостей политического ток-шоу, как ей прожить на пенсию размером в 2 тысячи гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.

Если элитной породы (собака – 24 канал) во дворе, то она может ее продать... В любой момент и спокойно оплатить,

– прокомментировал это Брагар.

При этом он отметил, что "в таких условиях прожить действительно трудно", однако о ситуации пенсионерки нет информации. Брагар добавил, что лично встречался с ситуацией, когда люди с несколькими квартирами хотели оформить субсидию.

Шквал критики и еще больше мемов на заявление Брагара облетели все соцсети.



Заявление нардепа породило немало мемов / Картинка из соцсетей



В сети шутили, что в Украине ввели валюту "песо"



Шутки в соцсетях из-за заявления Брагара

Корабельная сосна

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Сексистский и досадный инцидент случился со "сливками" "Слуги народа" – лидером партии Александром Корниенко и руководителем парламентской фракции Давидом Арахамией, когда они находились в Николаеве.

Во время своего визита в город Корниенко и Арахамия должны были презентовать офис "Слуги народа". Ожидая начало действа, нардепы, очевидно, думали, что камеры и микрофоны журналистов выключены и вели светскую беседу. Касалась она нескольких их коллег-женщин.

Инициатором разговора был Корниенко. На его фразочки Арахамия преимущественно откликался.

Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна,

– говорил Корниенко.

Часть его "комплиментов" касалась коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой, другая – кандидатки в мэры Николаева от "Слуги народа" Татьяны Домбровской.

В конце случайно записанной беседы Корниенко добавил: "Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он там, бл*, ох**ет, подпрыгнет, выкурит все айкоси. Скажет: "Баба – так, баба – так".

На скандал мгновенно отреагировали соцсети, потом – обиженные политики, а дальше и сами нардепы бросились извиняться за свои слова.

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Зуб, выпавший в прямом эфире

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По-доброму смеялись украинцы с инцидента, который случился в прямом эфире с телеведущей Маричкой Падалко. У нее во время выпуска новостей выпал передний зуб. Однако этот казус не помешал ей достойно закончить эфир.

Позже ведущая даже прокомментировала инцидент в своем инстаграм, объяснила, что случилось и поблагодарила поклонников за поддержку. Они не смеялись с этого случая, а отреагировали очень сочувственно и лишь некоторые по-доброму шутили из ситуации.

Летний дождь... в поезде

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Подборка курьезов не была бы полной, если бы не вечная тема: качество поездов Укрзализныци. В прошлом году 24 канал писал о грибах, которые выросли в одном из купе, а в этом году "спецуслуга" – дождь не только за окном, но и в вагоне.

Произошел инцидент в поезде сообщением Апостолово – Херсон 30 июня. С потолка плацкартного вагона лились потоки воды. Люди, находившиеся в поезде, старались спрятаться подальше от "дождя", чтобы полностью не промокнуть.

Пользователи в соцсетях шутили, что таким образом "в Укрзализныце решили радикально бороться с отсутствием душа и кондиционеров, запустив поезда с дырявой крышей".

Дождь в поезде: видео

Предвыборный креатив

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Как это бывает перед выборами, кандидаты в депутаты и мэры прибегали к радикальным действиям, чтобы поразить своих избирателей. Среди остроумной и не очень, местами сомнительной, а где-то слишком рекламы выделились двое "слуг", претендовавших на пост мэра Киева.

Скандальный Александр Дубинский в час пик решил отснять проморолик для своей предвыборной кампании на Южном мосту столицы.

В соцсетях нардеп написал, что проводил "велоэксперимент в столице туевых велодорожек", двигаясь из Позняков к улице Пушкинской "по веломаршруту, которого нет". О пробке, которую он при этом образовал, Дубинский почему-то не вспомнил.

Более того – очевидцы заявили, что на велосипеде Дубинский ездить не собирался. Вместо этого двухколесный на внедорожнике завезли на мост, где нардеп пересел на него и начал записывать ролик.



Дубинский и его велосипедные съемки

Верещук-Поппинс

Особенно ярко своей предвыборной агитацией отметилась "госпожа мэр" Ирина Верещук.

Ради предвыборной кампании она решила "полетать" над столицей. Видео со съемок стало вирусным, в сети ширились десятки забавных мемов, в которых фигурировало множество персонажей – от Мэри Поппинс до Нади Савченко.

Так, Верещук с раскрытым зеленым зонтиком и в желтом плаще "кружила" над Киевом, подвешенная на тросах.

Как это выглядело – смотрите на видео

И несколько шуток:

К сожалению, только этим не обошлось – истерический смех у людей вызвал и ток-ток кандидатки в мэры. Ролики, обнародованные там, были крайне странными.

"Потом умрем"

Первоклассница из Трускавца Адель удивила пользователей соцсети своим комментарием на школьной линейке. Там ее спросили о том, почему она хочет ходить в школу.

Девочка сказала, что она очень рада идти в первый класс. А на вопрос, почему она хочет в школу, Адель ответила, что будет там играть, а потом учиться.

"Потом еще пойдем учиться, потом пойдем в другую школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрем", – заявила первоклассница. Ну, разве не чудо?

Первоклассница из Трускавца: видео

Новейшая Русалочка

Досадная история случилась с водителем из Харькова. Ее вместе с джипом пришлось доставать из реки, в которую та случайно съехала.

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Женщина не была пьяна, сказали в полиции. У нее, очевидно, небольшой водительский опыт. На заднем стекле машины она прицепила знаки – "женщина за рулем" и "за рулем ученик". В машине она была одна.

Как объяснила женщина патрульным, когда она двигалась, увидела на дороге кошку. И чтобы избежать наезда на животное, направила транспортное средство в сторону бордюра. После чего автомобиль стал неконтролируемым и попал в реку.

Фото события сразу стали вирусными – все обратили внимание на позу, в которой водитель ждала спасателей. Многим это напомнило скульптуру Русалочки, расположенную в Копенгагене.

Харьковская Русалочка: видео

Смех и слезы в ледяном царстве

Непогода помогла поймать злоумышленника В Киеве поймали грабителя: он поскользнулся, когда увидел полицию

Лед сковал Киев в начале декабря. В столице выпал ледяной дождь, и улицы города превратились в сплошной каток. Люди часами добирались на работу или домой, стараясь не упасть. Они скатывались с ледяных горок наземь и снова пытались их покорить.

Видео этих стараний и грустные, и смешные одновременно.

Ледяная горка на Андреевском спуске: видео

Командный дух VS лед: видео

Динозаврик на коньках на Киевском катке: видео

В Харькове было не лучше: видео