В условиях пандемии COVID-19 работа курьеров является особенно востребованной. Все из-за того, что они даже при неблагоприятных погодных условиях доставят клиенту желаемый заказ.

Такая работа обладает рядом основных преимуществ и недостатков. Курьер Максим Ананьевский поделился откровенными деталями об этом, а также ответил на вопросы, которые беспокоят многих.

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Какое максимальное расстояние удалось пройти за день

Когда я был пешим курьером, то мои рекордом было 40 километров за день. Пожалуй, такой показатель был самым большим за всю мою жизнь.

Если говорить о велосипеде, то в течение дня может быть 60 – 80 километров.

Максим Ананьевский / Скриншот из видео 24 канала

Какие были худшие погодные условия

Плохая погода – лучший друг курьера. Тогда появляется много заказов, ведь люди просто не выходят на улицу. Работать в очень плохих условиях приходилось несколько раз.

Первый – на Хэллоуин, ведь целый день шел дождь. Также очень тяжело, когда по "ледяным" дорогам было невозможно ходить. Нелегко работать и тогда, когда падает снег и температура достигает минус 20 градусов.

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Как относятся пешеходы и водители

Примерно 10 – 15 лет назад для велосипедистов ситуация была значительно хуже, чем теперь. Тогда вообще не было понимания, кто такие велосипедисты на дороге.

Сейчас движение значительно развилось. Однако еще есть ситуации, когда водители паркуются на велодорожках или люди просто ходят по ним.

Раньше велосипедистам было тяжелее на дороге, чем теперь / Фото Unsplash

Предлагали рассчитаться за доставку не деньгами

Вообще, не было такого. Разве случалось, что человек забыл заплатить и у него не было наличных. Однако потом он перечислял деньги на карточку.

С другими курьерами были ситуации, когда их пытались обмануть.

Лучше не оставлять чаевые, чем несколько гривен

Важно не то, сколько чаевых дает человек, а то, как он это делает. Если во время разговора он отмечает, что сдачу не надо, а там получается примерно 2 гривны, то это воспринимается как-то иронично.

Вообще, чаевые – это дело каждого человека. Конечно, это добавляет внутренней мотивации. Хуже всего, когда люди обрывают все службы поддержки, пишут, чтобы их заказ доставили как можно скорее, а потом только благодарят.

Часто бывает, что клиент просто очаровательно улыбается и тогда уже и чаевых не надо. Когда он вежливо общается, то это вдохновляет на качественную работу.

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Максимальный заработок за день

Было от 1 200 до 1 400 гривен за один день. Это как раз тогда, когда на улице плохая погода и есть много заказов. Вообще, все зависит от транспорта. Знаю, что кое-кто из коллег и 2 000 зарабатывает.

Курьерская доставка на велосипеде / Фото Unsplash

Убегали ли от полиции

Нет, я не собираюсь такого делать. Также я не нарушаю правила дорожного движения, а тем более на велосипеде.

Приходилось ли есть еду по доставке

Не знаю, что должно случиться с курьером, чтобы он съел чужую еду. Также не могу сказать, были ли такие случаи на самом деле, хотя я читал о таком.

Если говорить об отмененных заказах, то там немного другая ситуация. Согласно правилам, курьер должен отдать его на утилизацию, но это уже зависит от ресторана. Некоторые заведения полностью забирают такие заказы, а некоторые – позволяют курьеру их съесть.

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Какие были курьезные ситуации

Было со мной и с моими коллегами такое, что человек в приложении что-то неправильно указал. Например, я нес заказ на одну улицу в Киеве, а клиент на самом деле оказался в Одессе.

Работа курьеров во время карантина особенно нужная / Фото Unsplash

Что больше всего нравится в работе

Во-первых, ты сам формируешь свой график, то есть твоя жизнь не зависит от конкретного часа. Во-вторых, ты мобильный. В частности, можно параллельно решать свои другие дела. И самое главное – поддержание физической формы.

Что больше всего раздражает

Например, у нас, согласно правилам, есть наличные заказы. В таких случаях курьер забирает его в ресторане и платит за это свои деньги. Случалось, когда это была большая сумма, а заказ либо отменили, либо клиент не брал трубку.