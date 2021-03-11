В последнее время в Украине активизировались так называемые группы "смерти". По данным киберполиции, кураторами таких групп являются дети в возрасте 13 – 15 лет.

В Украине подростков к самоубийству призывают их сверстники. Об этом заявил главный инспектор департамента киберполиции Роман Сочка.

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Что известно о куратороах групп "смерти"

Киберполиция задержала 2 кураторов суицидальных групп – в Киеве и Кривом Роге.

Это дети, которые не имеют авторитета среди близких и друзей. Не имеют внимания от родителей,

– рассказал Сочка.

По его словам, у задержанных детей есть психологические расстройства. Сейчас подростки проходят принудительное медицинское лечение.

Так, несовершеннолетняя куратор из Кривого Рога заявила, что создала страницу, чтобы набрать подписчиков и продать ее.

Сочка рассказал, что девушка говорила детям делать себе порезы и искать подростков, у которых есть проблемы с родителями. "Говорила, что дойдя до последнего задания, они освободятся от земных страданий".

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По данным киберполиции, никто из несовершеннолетних кураторов не довел детей до самоубийства.

Инспектор отметил, что участие детей в группах "смерти" обусловлено ​​отсутствием родительского внимания.

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