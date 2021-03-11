Кураторами в группах "смерти" являются дети, – киберполиции
В последнее время в Украине активизировались так называемые группы "смерти". По данным киберполиции, кураторами таких групп являются дети в возрасте 13 – 15 лет.
Источник:Право на власть на "1+1"
В Украине подростков к самоубийству призывают их сверстники. Об этом заявил главный инспектор департамента киберполиции Роман Сочка.
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Что известно о куратороах групп "смерти"
Киберполиция задержала 2 кураторов суицидальных групп – в Киеве и Кривом Роге.
Это дети, которые не имеют авторитета среди близких и друзей. Не имеют внимания от родителей,
– рассказал Сочка.
По его словам, у задержанных детей есть психологические расстройства. Сейчас подростки проходят принудительное медицинское лечение.
Так, несовершеннолетняя куратор из Кривого Рога заявила, что создала страницу, чтобы набрать подписчиков и продать ее.
Сочка рассказал, что девушка говорила детям делать себе порезы и искать подростков, у которых есть проблемы с родителями. "Говорила, что дойдя до последнего задания, они освободятся от земных страданий".
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По данным киберполиции, никто из несовершеннолетних кураторов не довел детей до самоубийства.
Инспектор отметил, что участие детей в группах "смерти" обусловлено отсутствием родительского внимания.
Последние случаи самоубийства среди подростков
- 4 марта в Одессе 18-летний парень поднялся на 15 этаж дома и выпрыгнул из общего балкона.
- 9 марта в Киеве 14-летняя девушка выпрыгнула из окна 8-го этажа соседнего дома. Перед тем она позвонила маме и сказала, что идет домой.
- В последнее время украинские подростки массово травятся таблетками. Недавно в Сумах 16-летняя девушка выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата. Пострадавшую отвезли в больницу, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.
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