Культура уплаты налогов в Украине в последнее время существенно выросла. Однако проблема все еще остается нерешенной. К примеру, актуальной является зарплата в конвертах. Для того, чтобы уничтожить это, стоит внести определенные изменения в налоговую сферу.

Существенная часть теневой экономики кроется в олигархических структурах. Как решить эту проблему – читайте в материале 24 канала.

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Снижение ставки НДС

Экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заверил, что для решения этих проблем нужен комплексный подход.

Прежде всего необходимо снизить ставку налога для наименьших доходов. То есть, для начальных доходов студентов,

– заверил он.

Верланов пояснил, что необходимо взять пример со стран Запада. "К примеру, то, что определенная сумма дохода в год из одного источника, с основного места работы", – подчеркнул он.

Другие методы решения проблемы

► Специалисты уверены, что проблему культуры уплаты налогов можно решить, если обучать людей финансовой грамотности еще со школьной парты – это ответственность Министерства образования и науки.

► Кроме того, в Украине стоит развивать систему, в которой невозможно договориться. Сейчас не работает система неотвратимости наказания. Для этого нужна политическая воля и реформа судебных органов власти.

Какова ситуация с налогами в Украине

Более 4 миллионов украинцев не платят налоги с собственных доходов. С таким заявлением выступил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко. По его данным, каждый год количество людей, которые работают, но уклоняются от налогов, разное. К примеру, в 2019 году таких было почти 12 миллионов.

В Днепропетровской области примерно 1,5 миллиона экономически активных лиц. Однако, по словам местной главы налоговой, из них 718 тысяч – не платят налоги.

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Эксперт Киевской школы экономики Дарья Марчак отметила, что среди неплательщиков налогов есть еще и 1,5 миллиона безработных. Однако даже учитывая их, за год бюджеты всех уровней недополучают около 45 миллиардов гривен. Все из-за того, что украинцы уклоняются от уплаты налогов с собственных доходов.

"Бюджеты получали бы около 19 миллиардов гривен и 1,6 миллиарда гривен военного сбора", – сказала Марчак.