Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января должен приехать в Украину. В МИД заверили, что "диктовать свои условия" в Киеве никто не будет.

Источник: 24 канал

Украина хочет двигаться вперед в отношениях с Венгрией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что говорит Кулеба

Министр отметил, что ждет от Сийярто конкретных действий и настроений. В частности, относительно дальнейшего движения в двусторонних отношениях.

Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать условия,

– добавил дипломат.

Что известно о визите Сийярто

Венгерский министр прибудет с рабочим визитом в Украину, чтобы обсудить проблемы Киева и Будапешта. Также дипломат планирует встретиться с Кулебой.

Конфликт Украины и Венгрии: кратко

Конфликт начался после местных выборов в Украине в 2020 году.

Тогда Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, которые агитировали за кандидатов на Закарпатье.

СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде на Закарпатье из-за подозрения в угрозе нарушения суверенитета Украины.

В МИД Венгрии довольно резко отреагировали на это. Сийярто даже просил отправить на Закарпатье миссию ОБСЕ.

Впоследствии дипломат пожаловался на Украину на заседании Совета Европы.

Тогда Кулеба пригласил министра в Киев.

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