Кулеба заверил, что Сийярто не сможет в Киеве диктовать свои условия
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января должен приехать в Украину. В МИД заверили, что "диктовать свои условия" в Киеве никто не будет.
Источник: 24 канал
Украина хочет двигаться вперед в отношениях с Венгрией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.
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Что говорит Кулеба
Министр отметил, что ждет от Сийярто конкретных действий и настроений. В частности, относительно дальнейшего движения в двусторонних отношениях.
Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать условия,
– добавил дипломат.
Что известно о визите Сийярто
Венгерский министр прибудет с рабочим визитом в Украину, чтобы обсудить проблемы Киева и Будапешта. Также дипломат планирует встретиться с Кулебой.
Конфликт Украины и Венгрии: кратко
- Конфликт начался после местных выборов в Украине в 2020 году.
- Тогда Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, которые агитировали за кандидатов на Закарпатье.
- СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде на Закарпатье из-за подозрения в угрозе нарушения суверенитета Украины.
- В МИД Венгрии довольно резко отреагировали на это. Сийярто даже просил отправить на Закарпатье миссию ОБСЕ.
- Впоследствии дипломат пожаловался на Украину на заседании Совета Европы.
- Тогда Кулеба пригласил министра в Киев.
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