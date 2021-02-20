В годовщину начала российской агрессии в Украине Дмитрий Кулеба записал трогательное видеообращение. В нем глава украинского МИД подчеркнул, что Россия навсегда потеряла Украину из сферы своего влияния, напав на нее 7 лет назад.

Кулеба начал свое выступление, назвав имена украинцев, которых убили или незаконно удерживают российские боевики.

Важно Мы не имеем права забыть имена погибших, – президент Зеленский почтил подвиг Небесной Сотни

Министр иностранных дел подчеркнул, что каждую из таких историй нельзя забыть и простить, "это ярость, которая не дает опустить руки".

Сегодня исполняется 7 лет, как Россия вероломно напала на Украину. Когда Владимир Путин отдал приказ "зеленым человечкам" начать захват Крыма. Но он не учел главного: он бросил вызов не только украинскому государству, которое тогда было в тяжелом состоянии. Он бросил вызов непокоренному украинскому народу,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что благодаря действиям украинских граждан Москва не смогла достичь своей стратегической цели. По словам Кулебы, Россия не только не смогла удержать Украину в сфере своего влияния, но и наоборот навсегда потеряла ее.

Обратите внимание! 20 февраля 2014 года началась активная фаза российской операции по захвату и оккупации украинского полуострова Крым. Уже 27 февраля "зеленые человечки" и "ряженые" диверсанты захватили парламент и правительство автономии и установили эффективный контроль над суверенной территорией украинского государства.

Дмитрий Кулеба напомнил также о поддержке Украины со стороны мирового сообщества. Кроме того, он напомнил о запуске "Крымской платформы".

Крымская платформа: что следует знать

Это меры, которые должны инициировать новые решения для возвращения Крыма . Еще в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал проведение платформы и пригласил иностранных лидеров присоединиться.

. Еще в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал проведение платформы и пригласил иностранных лидеров присоединиться. Первый саммит платформы запланирован перед Днем Независимости, 23 августа 2021 года.

23 августа 2021 года. Кстати, Россию также пригласят присоединиться. Хотя министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия откажется от участия в обсуждении.

Обращение Кулебы по случаю седьмой годовщины начала агрессии России против Украины: смотрите видео