Боль и ярость, от которой опускаются руки, – Кулеба о нападении России на Украину
В годовщину начала российской агрессии в Украине Дмитрий Кулеба записал трогательное видеообращение. В нем глава украинского МИД подчеркнул, что Россия навсегда потеряла Украину из сферы своего влияния, напав на нее 7 лет назад.
Источник:МИД Украины
Кулеба начал свое выступление, назвав имена украинцев, которых убили или незаконно удерживают российские боевики.
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Министр иностранных дел подчеркнул, что каждую из таких историй нельзя забыть и простить, "это ярость, которая не дает опустить руки".
Сегодня исполняется 7 лет, как Россия вероломно напала на Украину. Когда Владимир Путин отдал приказ "зеленым человечкам" начать захват Крыма. Но он не учел главного: он бросил вызов не только украинскому государству, которое тогда было в тяжелом состоянии. Он бросил вызов непокоренному украинскому народу,
– отметил Кулеба.
Он отметил, что благодаря действиям украинских граждан Москва не смогла достичь своей стратегической цели. По словам Кулебы, Россия не только не смогла удержать Украину в сфере своего влияния, но и наоборот навсегда потеряла ее.
Дмитрий Кулеба напомнил также о поддержке Украины со стороны мирового сообщества. Кроме того, он напомнил о запуске "Крымской платформы".
Крымская платформа: что следует знать
- Это меры, которые должны инициировать новые решения для возвращения Крыма. Еще в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал проведение платформы и пригласил иностранных лидеров присоединиться.
- Первый саммит платформы запланирован перед Днем Независимости, 23 августа 2021 года.
- Кстати, Россию также пригласят присоединиться. Хотя министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия откажется от участия в обсуждении.
Обращение Кулебы по случаю седьмой годовщины начала агрессии России против Украины: смотрите видео
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