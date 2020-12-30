Дмитрий Кулеба отметил, что двойное гражданство в Украине необходимо, ведь это позволит сохранить связь с миллионами украинцев, которые начали новую жизнь за рубежом. В то же время министр иностранных дел исключил возможность иметь двойное гражданство со страной-агрессором.

Вопрос двойного гражданства – это вопрос сохранения украинской идентичности. Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".

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Министр иностранных дел пояснил, что двойное гражданство поможет сохранить связь с украинцами, уехавшими за границу.

Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.

По мнению Дмитрия Кулебы, разрешать два паспорта не стоит в таких случаях:

двойное гражданство недопустимо для госслужащих и представителей власти;

нельзя одновременно с украинским иметь паспорт гражданина России.

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