Кулеба заявил, что Украина должна ввести двойное гражданство, но только не с Россией
Дмитрий Кулеба отметил, что двойное гражданство в Украине необходимо, ведь это позволит сохранить связь с миллионами украинцев, которые начали новую жизнь за рубежом. В то же время министр иностранных дел исключил возможность иметь двойное гражданство со страной-агрессором.
Вопрос двойного гражданства – это вопрос сохранения украинской идентичности. Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".
Важно Реальные шансы есть, – Кулеба о двойном гражданстве в Украине
Министр иностранных дел пояснил, что двойное гражданство поможет сохранить связь с украинцами, уехавшими за границу.
Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема,
– подчеркнул Кулеба.
Глава МИД добавил, что для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.
По мнению Дмитрия Кулебы, разрешать два паспорта не стоит в таких случаях:
- двойное гражданство недопустимо для госслужащих и представителей власти;
- нельзя одновременно с украинским иметь паспорт гражданина России.
Двойное гражданство в Украине: главное
- Сейчас в Украине запрещено двойное гражданство. То есть, если гражданин добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.
- Однако лишить гражданства может только Президент Украины. То есть автоматически при получении паспорта другого государства паспорт не аннулируется.
- Двойные паспорта распространены в населенных пунктах на границе с Венгрией, а также на оккупированной территории Донбасса.
- Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что введение двойного гражданства возможно, однако для этого нужно дополнительно изучить и подготовить законодательные нормы для защиты национальных интересов.
Поделиться новостью