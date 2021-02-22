Россия хочет сорвать открытие "Крымской платформы", – Кулеба
Открытие "Крымской платформы" является верным решением, которое поддерживают главы европейских государств. Однако Россия не заинтересована в создании такой инициативы. Чтобы обезопасить себя, она будет пытаться сорвать ее открытие.
Источник:"Прямой"
Глава ведомства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива Украины о создании "Крымской платформы" вызывает нервную реакцию у России.
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Об этом министру поступает информация из разных открытых и закрытых каналов.
То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать "Крымскую платформу" на старте как таковую. И вторая – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе,
– рассказал Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что в России наверняка понимают потенциальную угрозу, которую несет создание такого формата.
Что известно о Крымской платформе
- Проведение "Крымской платформы" инициировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года.
- Это будет новый консультативный и координационный формат, главной целью которого является деоккупация Крыма и возвращение его Украине.
- Он пригласил иностранных лидеров присоединиться к обсуждению деоккупации Крымского полуострова. Европарламент поддержал эту идею.
- Кулеба хочет пригласить Россию присоединиться к инициативе, чтобы та могла вступить в переговоры относительно деоккупации Крыма.
- 23 августа 2021 года состоится первый саммит платформы.
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