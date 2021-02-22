Открытие "Крымской платформы" является верным решением, которое поддерживают главы европейских государств. Однако Россия не заинтересована в создании такой инициативы. Чтобы обезопасить себя, она будет пытаться сорвать ее открытие.

Глава ведомства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива Украины о создании "Крымской платформы" вызывает нервную реакцию у России.

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Об этом министру поступает информация из разных открытых и закрытых каналов.

То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать "Крымскую платформу" на старте как таковую. И вторая – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что в России наверняка понимают потенциальную угрозу, которую несет создание такого формата.

Что известно о Крымской платформе