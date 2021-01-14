Едет мириться: Кулеба встретится с главой МИД Венгрии, чтобы решить кризис в отношениях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Киеве встретится со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Ожидается, что во время переговоров сторонам удастся решить кризис в Украино-Венгерских отношениях.
Приезд министра Венгрии в Киев ожидается до конца января. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию от Кулебы.
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Что известно о приезде венгерского чиновника
Переговоры инициировала Венгрия, однако приглашение на встречу в Киеве поступило именно от украинской стороны.
Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения,
– сказал Кулеба.
В то же время по информации других источников, визит главы МИД Венгрии состоится уже после смены власти в США. При этом произойдет не официальное заседание межправительственной комиссии, а персональный визит венгерского министра.
Что осложнило отношения между государствами
- Во время местных выборов 2020 года венгерская власть призвала украинцев на Закарпатье поддержать "Партию венгров Украины".
- Украинская сторона расценила это как вмешательство в выборы.
- Из-за агитации Украина запретила въезд 2 чиновникам из Венгрии.
- Депутаты Сюртивськой ОТГ 21 ноября после присяги исполнили гимн Венгрии. За инцидент взялись в Службе безопасности.
- 30 ноября СБУ провела обыски в помещении одного из благотворительных фондов. Некоторые его участники вроде открыто поддерживают создание так называемой закарпатской автономии.
- В МИД Венгрии был вызван посол Украины Любовь Непоп, а в МИД Украины – венгерского посла Иштвана Ийдярто.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к ОБСЕ с просьбой прислать спецмиссию в Закарпатье.
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