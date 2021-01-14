Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Киеве встретится со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Ожидается, что во время переговоров сторонам удастся решить кризис в Украино-Венгерских отношениях.

Приезд министра Венгрии в Киев ожидается до конца января. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию от Кулебы.

Читайте также Американские горки, – Кулеба об отношениях Украины с Венгрией

Что известно о приезде венгерского чиновника

Переговоры инициировала Венгрия, однако приглашение на встречу в Киеве поступило именно от украинской стороны.

Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения,

– сказал Кулеба.

В то же время по информации других источников, визит главы МИД Венгрии состоится уже после смены власти в США. При этом произойдет не официальное заседание межправительственной комиссии, а персональный визит венгерского министра.

Что осложнило отношения между государствами