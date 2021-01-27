Кулеба встретился с главой МИД Венгрии: о чем удалось договориться
В Украине с официальным визитом 27 января прибыл министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Руководители МИД Украины и Венгрии договорились налаживать отношения между странами.
Источник: 24 канал
Кулеба заявил, что Сийярто выразил готовность возобновить конструктивный диалог на фоне обострения отношений между странами в конце 2020 года.
Важно Кулеба заверил, что Сийярто не сможет в Киеве диктовать свои условия
О чем говорили дипломаты
Кулеба и Сийярто договорились, что в ближайшее время состоится заседание украино-венгерской рабочей группы по вопросам образования, а также, что проведут онлайн-бизнес-форум между предпринимателями Украины и Венгрии.
Кулеба отметил, что Венгрия в очередной раз подчеркнула, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также наше вступление в ЕС. В то же время Украина поблагодарила Венгрию и лично Петера Сийярто за содействие получения вакцины против COVID-19 Украине.
Сегодня мы говорили как партнеры и друзья, которые хотят решать проблемы, а не создавать новые,
– сказал Кулеба.
Кулеба отметил, что разговор с Сийярто был конструктивным и предметным. По мнению Кулебы, только одно препятствие для развития украино-венгерских отношений – это подозрения и эмоции.
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Сиярто убежден, что сегодняшняя встреча сможет остановить ухудшение отношений между Украиной и Венгрией. Он добавил, что венгры в Закарпатье могут объединить страны.
Мы всегда поддерживали вашу интеграцию и суверенитет. И поэтому все обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла,
– подчеркнул венгерский министр иностранных дел.
Конфликт Украины и Венгрии: коротко
- Конфликт начался после местных выборов в Украине в 2020 году.
- Тогда Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, которые агитировали за кандидатов на Закарпатье.
- СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде на Закарпатье по подозрению в угрозе нарушения суверенитета Украины.
- В МИД Венгрии достаточно резко отреагировали на это. Сиярто даже просил отправить в Закарпатье миссию ОБСЕ.
- Впоследствии дипломат пожаловался на Украину на заседании Совета Европы.
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