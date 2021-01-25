Все усложнится: Кулеба объяснил, почему деоккупации Крыма и Донбасса надо рассматривать отдельно
Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос деоккупации Крыма и Донбасса следует рассматривать как 2 отдельных кейса. По мнению главы украинского МИД, эти вопросы не должны пересекаться в переговорном плане.
Кулеба отметил, что ситуация в обеих территориях имеет определенные различия, в частности юридического характера. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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По словам Дмитрия Кулебы, вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть "двумя отдельными треками".
Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится – и станет еще труднее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть,
– пояснил Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром", а ее будущее в союзе с западными странами неизбежно. Этими принципами Киев не уступит в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.
Заметим, что вопрос деоккупации Донбасса продолжают решать во время встречи советников "нормандской четверки", а также на саммитах в нормандском формате. А вот для деоккупации украинского Крыма в Украине создали еще одну площадку – Крымскую платформу.
Крымская платформа: что следует знать
- Президент Зеленский в сентябре 2020 года призвал мировое сообщество принять участие в создании международной платформы с деоккупации Крыма.
- В ее поддержку уже выступили послы многих стран мира, в частности, США, Великобритании, Латвии и Турции.
- Платформу с деоккупации Крыма запустят на саммите Восточного партнерства, где соберутся мировые лидеры, а также представители различных международных организаций. Мероприятие должно состояться летом 2021 года.
- Платформа будет иметь межправительственные, межпарламентские и экспертные направления. Консолидировано они будут разрабатывать меры по возвращению Крыма в состав Украины.
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