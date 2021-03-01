Кулеба відкликав з Польщі 2 дипломатів через підозру у корупції
Дмитро Кулеба відкликав з Польщі двох українських дипломатів. Посадовців 28 лютого спіймали на гарячому, коли ті займалися контрабандою.
Источник:фейсбук Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що за своєї каденції не покриватиме фігурантів корупційних схем.
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У чому підозрюють дипломатів
За словами Кулеби, посадовців затримали на кордоні. Ті на службовому автомобілі намагалися вивезти з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.
Очільник МЗС переконаний, що про такі випадки потрібно говорити, а не жити за принципом "не виношу сміття з хати".
"Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити у смітті", – наголосив міністр.
Реакція Кулеби на затримання посадовців
Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС – ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення,
– заявив Кулеба.
Міністр вже схвалив 3 рішення:
- дипломатів негайно відкликали із закордонного відрядження;
- проти них почали дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. За словами Кулеби, воно буде ретельним та швидким;
- МЗС повністю взаємодіятиме з правоохоронними органами.
Кулеба підкреслив, що кожен, з системи держслужби, незалежно від рангів і посад, хто буде кидати тінь на українську дипломатію, "відчуватиме на собі усю недипломатичність" його реакції.
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