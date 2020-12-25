Вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет страны никоим образом не отразится на предусмотренном им объеме помощи Украине. После решения ситуации сумма будет такой же, а возможно даже больше.

Документ был ветирован по совершенно другим причинам и не имеет никакого отношения к Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Что сказал министр

Он подтвердил, что в оборонном бюджете США заложили 250 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

Я даю вам 100% гарантии, что после того, как вето будет преодолено или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка США Украины не просто сохранится, а еще усилится. И мы будем над этим упорно работать,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что ложное впечатление у людей вызывает утверждение о том, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины.

Что известно о вето Трампа

Глава Белого Дома 23 декабря вернул документ в Конгресс без подписи, заявив, что в таком виде оборонный бюджет США является подарком для России и Китая. В частности, президенту не нравилась поправка, которая позволит руководителям соцсетей и онлайн-платформ избежать ответственности за содержание комментариев. Он считает это угрозой для национальной безопасности страны и прозрачности проведения выборов.

Члены конгресса США 28 декабря попытаются принять оборонный бюджет страны, в обход вето Трампа. Для этого документ вынесут на голосование в Палате представителей.