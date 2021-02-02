Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: несмотря на непростые отношения между странами, Венгрия нужна Киеву как надёжный друг и партнер. Также он подчеркнул важность урегулирования ситуации. Но в то же время Украина не должна пересекать "красные линии".

Источник: "Свобода слова"

Кулеба в эфире программы отметил, что Украине с Венгрией надо пройти долгий путь. И это очень непростой партнер.

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По словам главы МИД, альтернативы достижения взаимопонимания нет.

Поэтому, если бы не было сложно, надо двигаться вперед, никогда не поступаясь своими национальными интересам и не пересекая свои "красные линии". Но в целях урегулирования,

– подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Венгрия нужна Украине как надежный друг и партнер для решения вопросов в НАТО и Европейском союзе.

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Конфликт между Украиной и Венгрией: коротко

28 сентября 2017 в Украине вступил в силу закон "Об образовании", который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. В то же время, в соответствии с образовательной программой, одна или несколько дисциплин могут преподавать на 2 и более языках.

Венгрия заявила, что этот закон якобы ограничивает права национальных меньшинств и начала блокировать заседание Украина – НАТО.

В итоге Верховная Рада 16 января 2020 года приняла Закон "О среднем образовании", который регулирует предоставление среднего образования на языках национальных меньшинств. Тогда же в МИД также выразили надежду, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.

Но потом возник еще один скандал. После местных выборов в Украине в 2020 году Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам , которые агитировали за кандидатов на Закарпатье.

А уже после выборов, 30 ноября, СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде по подозрению в угрозе нарушения суверенитета Украины.

Кроме того, в это время в сети появилось видео, как депутаты Сюртовской ОТО во главе с председателем спели гимн Венгрии во время принятия присяги . Инцидент произошел еще 21 ноября – в День Достоинства Украины. Как пояснил председатель ОТО, прибегли к такому шагу, поскольку большинство как депутатов, так и населения этого села – представители венгерского нацменьшинства.

1 декабря Служба безопасности Украины приняла во внимание этот инцидент. Там заявили, что проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской ОТО,

В МИД Венгрии отреагировали на это довольно резко. Глава ведомства Петер Сийярто просил отправить в Закарпатье миссию ОБСЕ и пожаловался на Украину на заседании Совета Европы.

Украина же, со своей стороны, вызвала посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Дипломата лично принял глава МИД Дмитрий Кулеба.