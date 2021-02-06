Дмитрий Кулеба уверен, что Россия не оставит без внимания санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. В частности, блокирование телеканалов ZIK, "112 канал" и NewsOne.

Глава МИД во время интервью изданию "Радио Свобода" заявил, что не сомневается в том, что ответ от Путина прилетит. При этом он добавил, что Украина должна быть готова к любым коварным действиям страны-агрессора.

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Кулеба считает, что сейчас у Кремля есть более неотложные дела, но они это не забудут и захотят отомстить.

Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому,

– сказал министр.

Он отметил, что не знает, с какой стороны ждать подвоха от России. Однако Украина работает над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен агрессором.

"Я хочу отметить и поблагодарить украинское общество за его зрелость в вопросе этих санкции СНБО. И эксперты, и гражданское общество, и простые граждане, я вижу по реакции медиа и в соцсетях, они поддержали украинское государство в этом решении. Это очень важно", – подытожил Кулеба.

Блокирование каналов Козака: коротко

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Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала