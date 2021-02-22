Дмитрий Кулеба удивился тому, что Европейский Союз хочет сначала ввести санкции за нарушение прав человека в России. При этом ограничения из-за репрессий в оккупированном Крыму перешли на второй план.

Об этом министр иностранных дел заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что заявил Кулеба

Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применен не касательно репрессияй, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые происходят в самой России,

– сказал Кулеба.

По его словам, на столе у европейских коллег есть очень много фактов и обращений с просьбой ввести санкции, чтобы защитить крымских татар и всех, кто подвергается системным репрессиям в оккупированном Крыму.

"Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами их об этом спрашиваю", – пояснил министр.

Кулеба одобряет санкции против России

Глава МИД назвал санкции из-за событий в России "хорошими", потому что "репрессии в России не должны оставаться безнаказанными". Однако он подчеркнул, что сначала этот механизм следовало задействовать в отношении Крыма.

Чиновник подчеркнул, что для ЕС "кейс Навального и последних репрессий в России важнее, чем постоянное повторение репрессий против крымских татар в Крыму. Они реагируют на этот кейс как на что-то новое, требующее действий с их стороны".

Обратите внимание! Из-за заключения российского оппозиционера Алексея Навального в ЕС планируют ввести против Москвы санкции. Так, конкретным гражданам России хотят запретить въезд в ЕС и заморозить их активы.