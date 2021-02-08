Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может позволить каких-либо шагов, которые разрушат "Мотор Сич". Государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить предприятие на плаву.

"Мотор Сич" будет оставаться эффективным, прибыльным и динамичным – это ключевой интерес Кабмина и принципиальная позиция президента Владимира Зеленского. Об этом глава МИД сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".

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Мы не можем позволить какие-либо шаги, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это не просто завод. Это город в городе по существу. У него огромная социальная нагрузка,

– сказал министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.

Китайский бизнес претендует на "Мотор Сич"

Глава МИД отметил, что китайская компания и ее владельцы, которые претендуют на предприятие, – это частные компании.

Это не государственные китайские компании, а частные. Поэтому давайте разделим межгосударственные отношения Украины – Китая и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка станет более четкой,

– подчеркнул он.

Министр добавил, что Китай является очень важным партнером Украины. И государство будет делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения.

Обратите внимание! Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group намерены приобрести свыше 50% акций компании "Мотор Сич". Зато более 25% акций оставались за Укроборонпромом.