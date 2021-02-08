Это не просто завод: в МИД обещают не допустить уничтожения компании "Мотор Сич"
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может позволить каких-либо шагов, которые разрушат "Мотор Сич". Государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить предприятие на плаву.
Источник:Радио свобода
"Мотор Сич" будет оставаться эффективным, прибыльным и динамичным – это ключевой интерес Кабмина и принципиальная позиция президента Владимира Зеленского. Об этом глава МИД сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".
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Мы не можем позволить какие-либо шаги, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это не просто завод. Это город в городе по существу. У него огромная социальная нагрузка,
– сказал министр.
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.
Китайский бизнес претендует на "Мотор Сич"
Глава МИД отметил, что китайская компания и ее владельцы, которые претендуют на предприятие, – это частные компании.
Это не государственные китайские компании, а частные. Поэтому давайте разделим межгосударственные отношения Украины – Китая и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка станет более четкой,
– подчеркнул он.
Министр добавил, что Китай является очень важным партнером Украины. И государство будет делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения.
Что известно о "Мотор Сич"?Это один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Изготавливает и сопровождает в эксплуатации 55 типов и модификаций двигателей для 61-го вида самолетов и вертолетов.
Долгое время его единолично контролировал экс-нардеп Вячеслав Богуслаев. Он до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники.
В декабре 2019 года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".
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