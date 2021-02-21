Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко возмущены действиями белорусских властей, которые продолжают репрессии против журналистов. Все демократические страны признают работников СМИ четвертой властью.

Министр иностранных дел Кулеба и министр культуры и информационной политики Ткаченко сообщили, что Украина осуждает "наступление белорусских властей на представителей СМИ".

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Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Беларуси открыто нарушает эти базовые принципы,

– говорится в заявлении.

Кроме того, Кулеба и Ткаченко подчеркнули: особое беспокойство вызывает деструктивное вмешательство в дела Беларуси России.

Она узурпировала информационное пространство Беларуси и лишила белорусов возможности получать свободный доступ к различным источникам информации.

Репрессии против белорусских журналистов: что известно