Это репрессии: Кулеба и Ткаченко сделали совместное заявление из-за ситуации в Беларуси
Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко возмущены действиями белорусских властей, которые продолжают репрессии против журналистов. Все демократические страны признают работников СМИ четвертой властью.
Источник:МИД Украины
Министр иностранных дел Кулеба и министр культуры и информационной политики Ткаченко сообщили, что Украина осуждает "наступление белорусских властей на представителей СМИ".
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Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Беларуси открыто нарушает эти базовые принципы,
– говорится в заявлении.
Кроме того, Кулеба и Ткаченко подчеркнули: особое беспокойство вызывает деструктивное вмешательство в дела Беларуси России.
Она узурпировала информационное пространство Беларуси и лишила белорусов возможности получать свободный доступ к различным источникам информации.
Репрессии против белорусских журналистов: что известно
- 16 февраля в Беларуси прошли массовые обыски у журналистов и правозащитников.
- 18 февраля в Беларуси осудили журналисток Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Суд назначил им наказание в виде 2 лет заключения за трансляцию акции в центре Минска.
- Следственный комитет Беларуси требует у Польши выдать им основателя и бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA.
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