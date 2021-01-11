Приглашаю Россию, – Кулеба сказал, что обсудят на саммите Крымской платформы
На май 2021 года в Киеве запланировано проведение саммита Крымской платформы. На нем обсудят лишь один вопрос, который будут касаться выхода России из оккупированного полуострова.
Украина не будет возражать, если Россия захочет принять участие в саммите Крымской платформы. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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"Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма", – сказал Кулеба.
По его словам, в повестке дня переговоров будет только один вопрос – модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Также подчеркнул: "Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаем".
Крым – именно та тема, которая должна очень сильно болеть России,
– подчеркнул министр.
Что такое Крымская платформа
- Это новый формат для повышения реакции мира на оккупацию Крыма Российской Федерацией. Его главная цель – деоккупация полуострова и возвращение его Украине.
- В мае 2021 года запланировано проведение саммита Крымской платформы в Киеве. К участию будут привлечены главы иностранных государств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии и эксперты.
- В сентябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский представил платформу на 75 сессии Генассамблеи ООН.
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