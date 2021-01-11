На май 2021 года в Киеве запланировано проведение саммита Крымской платформы. На нем обсудят лишь один вопрос, который будут касаться выхода России из оккупированного полуострова.

Украина не будет возражать, если Россия захочет принять участие в саммите Крымской платформы. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма", – сказал Кулеба.

По его словам, в повестке дня переговоров будет только один вопрос – модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Также подчеркнул: "Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаем".

Крым – именно та тема, которая должна очень сильно болеть России,

– подчеркнул министр.

Что такое Крымская платформа