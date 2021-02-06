Украина выполнила все договоренности: Кулеба рассказал, как Россия блокирует мирный процесс
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к новой встрече "нормандской четверки", но Россия против. По его словам, наше государство выполнило все договоренности, достигнутые на саммите в Париже.
Источник:"Радио Свобода"
Глава МИД отметил, что Украина ожидает новую встречу, потому что понимает, что "нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-то стратегических решениях". Он отмечает, что именно наше государство толкает процесс переговоров.
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Мы считаем, что все решения подготовлены. Украина приложила к этому огромное количество усилий. Мы готовы, партнеры в принципе тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем лидерам говорить. И вот из-за этого и не проходит саммит,
– сказал министр.
Дмитрий Кулеба добавил, что председательствующая в ОБСЕ Анн Линде подтвердила тот факт, что Украина выполнила все, о чем договаривались лидеры на нормандском саммите в Париже.
"Это не было просто. Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы это сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны – ноль. Даже такой простой вопрос, как доступ Красного Креста свободный и беспрепятственный, а не был выполнен. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, Россия ничего не сделала", – подытожил глава МИД.
Мирные переговоры Украины и России: коротко
- Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас идут в минском и нормандском форматах. В первом посредником между двумя сторонами является ОБСЕ.
- Нормандский формат проходит при посредничестве Германии и Франции. В конце 2019 года состоялась новая встреча, с тех пор формат "затормозил".
- Фактически оба формата не показали особой эффективности за 7 лет войны.
О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала
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