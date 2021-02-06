Ми готові, партнери теж готові: Кулеба розповів, як Росія блокує мирний процес
Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до нової зустрічі "нормандської четвірки", але Росія проти. За його словами, наша держава виконала всі домовленості, досягнуті на саміті в Парижі.
Источник:"Радіо Свобода"
Глава МИД отметил, что Украина ожидает новую встречу, потому что понимает, что "нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-то стратегических решениях". Он отмечает, что именно наше государство толкает процесс переговоров.
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Мы считаем, что все решения подготовлены. Украина приложила к этому огромное количество усилий. Мы готовы, партнеры в принципе тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем лидерам говорить. И вот из-за этого и не проходит саммит,
– сказал министр.
Дмитрий Кулеба добавил, что председательствующая в ОБСЕ Анн Линде подтвердила тот факт, что Украина выполнила все, о чем договаривались лидеры на нормандском саммите в Париже.
"Это не было просто. Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы это сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны – ноль. Даже такой простой вопрос, как доступ Красного Креста свободный и беспрепятственный, а не был выполнен. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, Россия ничего не сделала", – подытожил глава МИД.
Мирные переговоры Украины и России: коротко
- Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас идут в минском и нормандском форматах. В первом посредником между двумя сторонами является ОБСЕ.
- Нормандский формат проходит при посредничестве Германии и Франции. В конце 2019 года состоялась новая встреча, с тех пор формат "затормозил".
- Фактически оба формата не показали особой эффективности за 7 лет войны.
О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала
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