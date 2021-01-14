Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не чувствует напряжения в отношениях с Соединенными Штатами после введения санкций против нескольких украинских граждан. В частности, народного депутата Александра Дубинского.

США жестко и принципиально относятся к таким вещам и все, кто вмешивается в их внутренние дела, будут нести ответственность. Об этом он заявил во время брифинга 14 января, передает 24 канал.

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Дубинского и 6 украинцев подозревают во вмешательстве в американские выборы

США во всей коммуникации, посвященной этому вопросу, отмечают, что они имеют основания подозревать этих людей в действиях в интересах России, а не Украины,

– отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что нет никаких причин утверждать, что Украина, как государство, вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов.

Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц,

– подытожил министр

Обратите внимание! В "черный список", кроме Дубинского, также попали бывшие украинские должностные лица Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко.

Санкции против Дубинского: коротко