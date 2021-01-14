Повлияют ли санкции против Дубинского на отношения Украины и США: объяснение Кулебы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не чувствует напряжения в отношениях с Соединенными Штатами после введения санкций против нескольких украинских граждан. В частности, народного депутата Александра Дубинского.
США жестко и принципиально относятся к таким вещам и все, кто вмешивается в их внутренние дела, будут нести ответственность. Об этом он заявил во время брифинга 14 января, передает 24 канал.
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Дубинского и 6 украинцев подозревают во вмешательстве в американские выборы
США во всей коммуникации, посвященной этому вопросу, отмечают, что они имеют основания подозревать этих людей в действиях в интересах России, а не Украины,
– отметил глава МИД.
Кулеба добавил, что нет никаких причин утверждать, что Украина, как государство, вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов.
Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц,
– подытожил министр
Санкции против Дубинского: коротко
- 11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.
- Эти лица подозреваются в работе на Россию.
- В "Слуге народа" заявили, что пока во фракции не обсуждали санкции против Дубинского. Но отметили, что шаги и высказывания нардепа часто не совпадали с позицией политсилы.
- Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на введение американских санкций против Дкубинського.
- Среди действующих украинских чиновников Дубинский стал первым, на кого было введено санкции Соединенных Штатов.
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