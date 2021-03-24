Дмитрий Кулеба заявил, что вполне доволен коммуникацией Украины с новой администрацией США. В то же время глава украинского МИД отметил, что самым важным является не качество общения, а конкретные действия.

Такое мнение Кулеба озвучил в интервью словацкому журналисту Шимону Йесеняку. Министр иностранных дел рассказал, каких действий Украина ожидает от новой администрации США.

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Об отношениях с новой администрацией США

Как отметил Кулеба, пока нет причин жаловаться на качество общения с новой администрацией США. Он рассказал, что общался с Государственным секретарем, а украинское посольство в Вашингтоне имеет очень хороший контакт с администрацией США.

Я доволен качеством этого общения. Мы понимаем, что новой администрации нужно сначала завершить все кадровые назначения, адаптироваться, чтобы она вошла в полноценную работу. Это может занять некоторое время, но самым важным будет не качество общения, а качество действий. Именно на них мы будем смотреть,

– подчеркнул Кулеба.

Об ожиданиях от США

Украинский министр добавил, что Украина ожидает "одно конкретное действие, которое уже провозгласил президент Байден: Америка возвращается". Как сказал Кулеба, Украина хочет увидеть на практике возвращение США, в частности к европейским делам.

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Политика США в отношении Украины: главное

Еще в августе 2019 года в опросе, который провел Совет по международным отношениям США (CFR) среди кандидатов от Демократической партии, Байден отметил, что в случае его избрания, Украина стала бы приоритетом международной политики.

В заявлении о дальнейших отношениях США и Украины, опубликованном в октябре 2020 года, штаб Байдена также отметил, что будет всячески поощрять украинское правительство , бизнес и общество к борьбе с коррупцией.

, бизнес и общество к борьбе с коррупцией. Также Байден заверил, что его администрация будет работать над предоставлением Украине летального оружия. Это поможет в войне с Россией на востоке Украины.

Ранее Байден отметил, что видит угрозу со стороны Кремля для демократического мира. А также отметил, что поддерживать Украину – жизненно важно как для США, так и Европы. Американский лидер поговорил о российской агрессии в Украине в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. И предупредил, что Штаты будут "реагировать на пагубные действия России".