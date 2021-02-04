Россия создала худшие условия, – Кулеба о визите Борреля в Москву
Дмитрий Кулеба 2 февраля провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем перед поездкой последнего в Москву. Министр заявил, что россияне "абсолютно безжалостно создали худшие условия" для визита.
Источник: Радио Свобода
Глава МИД Украины сообщил, что после того, как представитель Евросоюза вернется из страны-агрессора, он будет докладывать перед государствами-членами блока. По словам Кулебы, на основе отчета Борреля Европейский Союз и будет принимать дальнейшие решения.
Читайте также Произошло обострение после оккупации Крыма, – Боррель об отношениях ЕС и России
Мы с ним поговорили буквально несколько дней назад и четко синхронизировали позиции. Я отметил, что очень ценю его шаг, что перед поездкой в Москву он согласился обсудить все вопросы со мной,
– сказал министр иностранных дел.
Визит Борреля в Москву будет историческим
Глава МИД подчеркнул, что этот визит в Россию будет первым для высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики с начала российской агрессии против Украины.
"Поэтому это действительно исторический визит и от того, как он пройдет, будет зависеть динамика отношений с Россией. Но и Боррель, и я – мы четко подчеркнули, что принципы отношений Европейского союза с Россией, их пять, останутся незыблемыми к выполнению Россией Минских договоренностей", – добавил Кулеба.
Стоит отметить, что на самом высоком уровне ситуацию в России подробнее обсудят во время мартовского саммита, в котором будут участвовать главы МИД 27 стран ЕС.
О чем еще говорили дипломаты
- Во время разговора они обсудили ситуацию в России. Стороны решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и нарушение прав человека в России в целом.
- Глава МИД Украины поднял вопрос применения против России нового санкционного режима ЕС в сфере прав человека. Он должен распространяться и на виновных в преследованиях украинцев во временно оккупированном Крыму.
- Чиновники также обсуждали предстоящий запуск Крымской платформы и возможную поддержку этой инициативы со стороны Евросоюза.
- Боррель заверил Кулебу, что до полного выполнения обязательств России по Минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.
Поделиться новостью