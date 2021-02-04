Дмитрий Кулеба 2 февраля провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем перед поездкой последнего в Москву. Министр заявил, что россияне "абсолютно безжалостно создали худшие условия" для визита.

Источник: Радио Свобода

Глава МИД Украины сообщил, что после того, как представитель Евросоюза вернется из страны-агрессора, он будет докладывать перед государствами-членами блока. По словам Кулебы, на основе отчета Борреля Европейский Союз и будет принимать дальнейшие решения.

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Мы с ним поговорили буквально несколько дней назад и четко синхронизировали позиции. Я отметил, что очень ценю его шаг, что перед поездкой в Москву он согласился обсудить все вопросы со мной,

– сказал министр иностранных дел.

Визит Борреля в Москву будет историческим

Глава МИД подчеркнул, что этот визит в Россию будет первым для высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики с начала российской агрессии против Украины.

"Поэтому это действительно исторический визит и от того, как он пройдет, будет зависеть динамика отношений с Россией. Но и Боррель, и я – мы четко подчеркнули, что принципы отношений Европейского союза с Россией, их пять, останутся незыблемыми к выполнению Россией Минских договоренностей", – добавил Кулеба.

Стоит отметить, что на самом высоком уровне ситуацию в России подробнее обсудят во время мартовского саммита, в котором будут участвовать главы МИД 27 стран ЕС.

Обратите внимание! Накануне поездки Борреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рекомендовал ему для начала провести переговоры с новым госсекретарем США и посетить Украину.

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