Крымскую платформу запустят на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве. На нем соберутся лидеры государств, а также представители международных организаций.

Когда платформа по деоккупации Крыма заработает

О планах по Крымской платформе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью одному из телеканалов, сообщает 24 канал.

Читайте также Донбасс без Украины умирает: Зеленский хочет привлечь Байдена к нормандскому формату

По словам министра, Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, а также негосударственных игроков. Кулеба отметил, что они должны привлечь свои усилия к главной цели – деоккупации Крыма.

Какой будет структура платформы

Министр также рассказал, что в Крымской платформе будет несколько уровней:

межправительственный;

межпарламентский;

экспертный.

По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину,

– уточнил Кулеба.

Он также отметил, что в рамках Крымской платформы будет пытаться ограничить возможности для "русского произвола в Крыму".

Справка. Первый саммит Крымской платформы, согласно планам МИД, должен пройти в мае 2021 года. Точной даты саммита пока нет. Больше информации о Крымской платформе читайте по ссылке.