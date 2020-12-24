Кулеба рассказал, когда запустят Крымскую платформу и как она будет работать
Крымскую платформу запустят на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве. На нем соберутся лидеры государств, а также представители международных организаций.
Когда платформа по деоккупации Крыма заработает
О планах по Крымской платформе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью одному из телеканалов, сообщает 24 канал.
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По словам министра, Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, а также негосударственных игроков. Кулеба отметил, что они должны привлечь свои усилия к главной цели – деоккупации Крыма.
Какой будет структура платформы
Министр также рассказал, что в Крымской платформе будет несколько уровней:
- межправительственный;
- межпарламентский;
- экспертный.
По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину,
– уточнил Кулеба.
Он также отметил, что в рамках Крымской платформы будет пытаться ограничить возможности для "русского произвола в Крыму".
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