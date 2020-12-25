О текущей ситуации в отношениях Украины и Венгрии рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В частности, дипломат затронул тему блокировки Будапештом движения Киева в НАТО, а также проблему Закарпатья.

Кулеба прокомментировал отношения Украины и Венгрии

О НАТО

"Нет. Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО". Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Также он добавил, что запланированной встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто – нет: "Но готовность к этой встрече есть – и у него, и у меня".

Напомним, предыдущая встреча министров состоялась 29 мая. Тогда в Будапеште стороны согласовали немало нюансов, которые мешали сотрудничеству стран. В частности, вопросы языка и образования, и позиции Венгрии по вступлению Украины в НАТО.

О Закарпатье

Кулеба считает, что "Венгрия свободно себя чувствовала на Закарпатье", так как 20 лет центральная власть мало внимания посвящала региону. Но ситуация изменилась – в 2017 году.

Процесс установки "правильного баланса, выравнивания ситуации" продолжается до сих пор. Киев регулярно напоминает Будапешту о границах дозволенного на Закарпатье, которые переходить нельзя.

Я всегда говорю своему венгерскому коллеге: мы понимаем, что вас беспокоит судьба этнических венгров на территории Украины. Вы имеете право о них заботиться. Но вы должны делать это в пределах, определенных украинским законодательством,

– пояснил глава МИД Украины.

Иногда венгры заходят за красные линии, добавил Кулеба, и тогда Украина "бьет их по рукам".

Что не так в отношениях Украины и Венгрии? Страны имеют разные видение того, как должны соблюдать права венгров на Закарпатье, касаемо образования и языка, на котором это образование осуществляется.



Венгрия при этом пытается оказывать давление на Украину. Например, ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, блокирует диалог на политическом уровне.