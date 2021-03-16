Огромный шаг, – Кулеба рассказал, какой будет стратегия деоккупации Крыма
Стратегия деоккупации Крыма будет иметь детальный план воплощения. Его разработает Кабинет Министров Украины.
Источник:24 канал
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что утверждение стратегии – это огромный прогресс.
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С 2014 года в Украине не было ни одного документа, который бы комплексно сводил все шаги и подходы, необходимые для деоккупации Крыма,
– подчеркнул Кулеба.
Что еще сказал глава МИД
- План реализации стратегии будет состоять из 2 блоков. Один из них – то, что нужно сделать во внешней политике, другой – внутренняя политика.
- За международный аспект будет отвечать именно МИД.
- Ключевым моментом является запуск Крымской платформы.
- Свое заявление Кулеба подытожил: "и нервная, а местами даже истерическая реакция на Крымскую платформу, которую мы слышим из России, подтверждает, что мы на правильном пути".
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