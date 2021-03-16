Стратегия деоккупации Крыма будет иметь детальный план воплощения. Его разработает Кабинет Министров Украины.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что утверждение стратегии – это огромный прогресс.

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С 2014 года в Украине не было ни одного документа, который бы комплексно сводил все шаги и подходы, необходимые для деоккупации Крыма,

– подчеркнул Кулеба.

Что еще сказал глава МИД

План реализации стратегии будет состоять из 2 блоков. Один из них – то, что нужно сделать во внешней политике, другой – внутренняя политика.

За международный аспект будет отвечать именно МИД.

Ключевым моментом является запуск Крымской платформы.

Свое заявление Кулеба подытожил: "и нервная, а местами даже истерическая реакция на Крымскую платформу, которую мы слышим из России, подтверждает, что мы на правильном пути".

Обратите внимание! Создание Крымской платформы пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала словами, что украинские власти якобы " под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право". В МИД Украины призвали страну-оккупанта прекратить заниматься политическим буллингом.