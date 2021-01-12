"Даже если бы была действенная": Кулеба против использования российской вакцины "Спутник V"
Россия заботится не о здоровье украинцев, а о навязывании пропагандистских штампов. Поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба категорически против использования российской вакцины от коронавируса.
Что говорит Кулеба о российской вакцине
Глава МИД выступил против использования вакцины, даже если ее эффективность доказана. Об этом Кулеба заявил в эфире "1+1".
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По словам Кулебы, это признаки навязанной Украине гибридной дискуссии о вакцине.
Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность",
– подчеркнул дипломат.
Кроме того, министр напомнил, что окончательных результатов исследований российской вакцины нет, что является медицинским показателем.
"Нам навязывают эту историю, что вас все бросили, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", – подытожил Кулеба.
Что известно о российской вакцине от коронавируса
- Свою вакцину "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе 2020 года.
- Препарат не прошел третьей фазы испытаний, однако россияне все равно начали процесс вакцинации.
- Уже зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом даже после российской прививки.
- Некоторые страны таки решили закупить вакцину. Например, Венгрия купила препарат и исследует его.
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