Россия заботится не о здоровье украинцев, а о навязывании пропагандистских штампов. Поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба категорически против использования российской вакцины от коронавируса.

Что говорит Кулеба о российской вакцине

Глава МИД выступил против использования вакцины, даже если ее эффективность доказана. Об этом Кулеба заявил в эфире "1+1".

К теме Даже после заявлений об эффективности: Путин до сих пор не вакцинировался "Спутником V"

По словам Кулебы, это признаки навязанной Украине гибридной дискуссии о вакцине.

Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность",

– подчеркнул дипломат.

Кроме того, министр напомнил, что окончательных результатов исследований российской вакцины нет, что является медицинским показателем.

"Нам навязывают эту историю, что вас все бросили, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", – подытожил Кулеба.

Что известно о российской вакцине от коронавируса