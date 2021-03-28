Кулеба призвал Макрона убедить Путина начать переговоры по Донбассу
Дмитрий Кулеба призывает президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы тот убедил главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу. По мнению министра иностранных дел, сейчас для этого подходящее время.
Источник:Le Figaro
Кулеба считает, что Макрон имеет для этого достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать толчок для возобновления мирного процесса.
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Что говорит Кулеба
Министр уверен, что президент Франции сможет убедить российского президента сесть за стол переговоров в Нормандском формате.
Сейчас подходящее время для того, чтобы возобновить эти усилия,
– добавил Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что сейчас более-менее понятно, как эта война должна завершиться. В то же время неизвестно, когда это произойдет.
"Воли украинской стороны хватает, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров как посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны есть явное нежелание действовать", – отметил министр.
Что говорил Макрон раньше
Кулеба напомнил, что на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года Макрон назвал войну на Донбассе "открытой раной в центре Европы". Французский лидер знает, что только после завершения войны возможна стабильность и безопасность на континенте.
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