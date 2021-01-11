В 2020 году Украина запустила инициативу по возвращению Крыма – Крымскую платформу. Однако она вызвала резкую реакцию со стороны Российской Федерации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с этой инициативой они "попали прямо в яблочко". Такое мнение он озвучил в интервью "Обозреватель".

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Главу МИД приятно удивила реакция медиа и результаты опросов по Крымской платформе. По его словам, благодаря решимости президента Зеленского они вернули вопрос Крыма на повестку дня украинского общества и международного сообщества.

Я постоянно подчеркиваю: мы потеряем Крым тогда, когда у нас за него перестанет болеть душа. К сожалению, в течение нескольких предыдущих лет украинские медиа все меньше уделяли внимание этой теме, она начала отдаляться от общества. И тот резонанс, который инициатива по Крыму вызвала в Украине – это утешение для меня,

- пояснил Дмитрий Кулеба.

Он отметил: "Несмотря на позицию России, будто вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на Крымскую платформу показала: Крым для России – открытая рана. Мы изрядно насыпали соли на нее, и я этим доволен".

Кулеба отметил, что РФ будет прилагать немало усилий на всех уровнях, в том числе разведывательных, чтобы минимизировать успех Крымской платформы. Однако Украина вернет Крым и не должна ставить этот факт под сомнение ни на один миг.

Что такое крымская платформа