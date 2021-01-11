Крым для России – открытая рана, – Кулеба о реакции Кремля на Крымскую платформу
В 2020 году Украина запустила инициативу по возвращению Крыма – Крымскую платформу. Однако она вызвала резкую реакцию со стороны Российской Федерации.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с этой инициативой они "попали прямо в яблочко". Такое мнение он озвучил в интервью "Обозреватель".
К теме Деокупация полуострова является главной задачей Крымской платформы, – Джапарова
Главу МИД приятно удивила реакция медиа и результаты опросов по Крымской платформе. По его словам, благодаря решимости президента Зеленского они вернули вопрос Крыма на повестку дня украинского общества и международного сообщества.
Я постоянно подчеркиваю: мы потеряем Крым тогда, когда у нас за него перестанет болеть душа. К сожалению, в течение нескольких предыдущих лет украинские медиа все меньше уделяли внимание этой теме, она начала отдаляться от общества. И тот резонанс, который инициатива по Крыму вызвала в Украине – это утешение для меня,
- пояснил Дмитрий Кулеба.
Он отметил: "Несмотря на позицию России, будто вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на Крымскую платформу показала: Крым для России – открытая рана. Мы изрядно насыпали соли на нее, и я этим доволен".
Кулеба отметил, что РФ будет прилагать немало усилий на всех уровнях, в том числе разведывательных, чтобы минимизировать успех Крымской платформы. Однако Украина вернет Крым и не должна ставить этот факт под сомнение ни на один миг.
Что такое крымская платформа
- В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил создание Крымской платформы на 75 сессии Генассамблеи ООН.
- Это новый консультативный и координационный формат, который создали для реагирования на оккупацию Крыма Российской Федерацией. Ее главная цель – деоккупация полуострова и возвращение его Украине.
- Проведение саммита Крымской платформы запланировано на май 2021 года в Киеве. К участию будут привлечены главы иностранных государств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии и эксперты.
Поделиться новостью