Кулеба призвал осудить агрессию России против Украины после обстрелов под Шумами
Глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к международному сообществу из-за обстрелов под Шумами. Он подчеркнул, что от рук российских оккупантов гибнут украинские защитники.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел подчеркнул, в частности, что российская агрессия против Украины затягивается.
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"Накануне российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, погибли 4 украинских солдат", – написал украинский чиновник.
Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию России,
– подчеркнул Кулеба.
Свое сообщение чиновник проиллюстрировал фотографиями погибших украинских защитников. Он коротко рассказал о них и выразил соболезнования родным.
В результате обострения под Шумами 2 военнослужащих получили осколочные и пулевые ранения. Они в больнице, состояние пострадавших – среднее и тяжелое.
Что известно о погибших под Шумами
- Сергей Гайченко, 27-летний старший солдат. Родом из села Михайловка, в Днепропетровской области. Военную службу по контракту начал еще в 2015 году.
- Сергей Барнич. 47-летний украинский военный из Калуша. В 2020 году его наградили грамотой Калушского городского главы и медалью "За достоинство и патриотизм".
- Сергей Коваль. 43-летний подполковник, кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института. Имел опыт участия в миротворческих операциях.
- Максим Абрамович. 26-летний старший сержант из села Дубровицы, Ровненской области. Был награжден Знаком отличия Президента Украины "Участник АТО", медалью "За доблесть и верность".
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