Глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к международному сообществу из-за обстрелов под Шумами. Он подчеркнул, что от рук российских оккупантов гибнут украинские защитники.

Министр иностранных дел подчеркнул, в частности, что российская агрессия против Украины затягивается.

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"Накануне российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, погибли 4 украинских солдат", – написал украинский чиновник.

Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию России,

– подчеркнул Кулеба.

Свое сообщение чиновник проиллюстрировал фотографиями погибших украинских защитников. Он коротко рассказал о них и выразил соболезнования родным.

Serhiy Haichenko, from Dnipropetrovsk region, was just 27... Serhiy had many friends and was a dedicated patriot of his country. Russian forces killed him this Friday. My deepest condolences to his relatives and close ones. Serhiy’s feat will never be forgotten R.I.P. pic.twitter.com/eyCPNmuKht — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2021

Maksym Abramovych, 27, from Rivne region. A sportsman, a master of combat hopak, and a true patriot. Served since 2017. Killed on Friday by Russian forces. My condolences to his mother, all relatives & close ones. His sacrifice to protect us all will never be forgotten R.I.P. pic.twitter.com/JjoyqQrCmA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2021

Serhiy Koval, 43, was a career officer, a demining squad commander. Served in peacekeeping operations. Took arms to defend his country since the Russian aggression began in 2014. Killed by Russian forces this Friday. My condolences to his relatives & close ones R.I.P. our hero pic.twitter.com/9Wxx581ywM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2021

Serhiy Barnych, 47, from Kalush, Ivano-Frankivsk region. In December 2020 he was awarded with a medal “For Dignity and Patriotism” by Kalush mayor. Killed by Russian forces this Friday. My deepest condolences to his relatives & close ones. Ukraine will always remember R.I.P. pic.twitter.com/Eh0DfiKuKm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2021

В результате обострения под Шумами 2 военнослужащих получили осколочные и пулевые ранения. Они в больнице, состояние пострадавших – среднее и тяжелое.

Что известно о погибших под Шумами