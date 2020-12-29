Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что когда президент России покается за преступления против Украины, тогда наступит новый этап в отношениях между двумя государствами. Правда имени российского президента дипломат не назвал.

Что сказал Кулеба

Дипломат назвал Россию травмой для Украины, потому что с ней связан худший исторический опыт во времена независимости. Об этом он заявил в интервью газете "День".

Кстати Мы не позволим легко откупиться, – Кулеба о переговорах с Ираном относительно авиакатастрофы МАУ

В то же время, по словам Кулебы, основная цель украинских дипломатов – завершить войну с Россией и вернуть мир на все территории нашего государства. Причем в решении этого вопроса Украина должна занимать лидерскую позицию. Но даже после прекращения войны Россия не станет "белой и пушистой". Украина должна понять, как жить дальше с таким соседом.

Мы можем бесконечно "мочить" друг друга, это соответствует украинским политическим и общественным традициям, но выиграет от этого не Украина. Выиграет от этого "мочилова" и погони друг за другом только Россия,

– подчеркнул он.

Президент России когда-то покается

Министр также прокомментировал ранее озвученное им заявление. Тогда еще в статусе вице-премьера Кулеба сказал, что придет время, когда российский президент приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС. Дипломат объяснил, что он не указывал имени президента, но такой визит обязательно состоится.

Я не шутил и не "троллил" россиян, когда сказал, что буду работать над этим... поэтому я очень прошу не иронизировать над такими вещами... Президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу взаимоотношений между нашими странами,

– резюмировал глава МИД.

Что еще сказал Кулеба

Стратегическая задача украинской дипломатии – донести до сознания западных партнеров то, что Украина и Россия являются отдельными государствами, несмотря на соседство и исторические связи. Мы движемся по разным траекториям развития.