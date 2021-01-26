Дмитрий Кулеба поздравил Энтони Блинкена с назначением на должность госсекретаря США. Министр иностранных дел Украины сказал, что рассчитывает на укрепление партнерства между государствами.

Источник: твиттер Дмитрия Кулебы

Глава МИД отреагировал на назначение Блинкена 26 января.

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Что сказал Кулеба

Приветствую Энтони Блинкена с назначением на должность Государственного секретаря США. Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США на благо обоих народов. Наше сотрудничество как двух союзников будет замечательным аккордом в трансатлантическом единстве,

– подчеркнул министр.

Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Заметим, за назначение Блинкена на должность проголосовали 78 членов Сената, против были 22 из них.

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