Кулеба поздравил нового госсекретаря США Блинкена
Дмитрий Кулеба поздравил Энтони Блинкена с назначением на должность госсекретаря США. Министр иностранных дел Украины сказал, что рассчитывает на укрепление партнерства между государствами.
Источник: твиттер Дмитрия Кулебы
Глава МИД отреагировал на назначение Блинкена 26 января.
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Что сказал Кулеба
Приветствую Энтони Блинкена с назначением на должность Государственного секретаря США. Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США на благо обоих народов. Наше сотрудничество как двух союзников будет замечательным аккордом в трансатлантическом единстве,
– подчеркнул министр.
Заметим, за назначение Блинкена на должность проголосовали 78 членов Сената, против были 22 из них.
Что известно про Энтони Блинкена
- 58-летний Блинен был заместителем госсекретаря США и заместителем советника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы.
- С новым главой США Джо Байденом Блинкена связывают тесные и давние отношения.
- Заметим, несколько дней обязанности госсекретаря выполнял Дэниэл Смит.
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