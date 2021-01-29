Дмитрий Кулеба посмеялся над так называемой доктриной "Российский Донбасс", которую одобрили российские оккупанты во время форума в оккупированном Донецке 28 января. Министр отметил, что этот документ напоминает произведения фантастов.

Источник: 24 канал

Во время брифинга 29 января глава МИД заявил, что ничего нового в доктрине нет. По его словам, враги могут что угодно себе одобрять, но Украина понимает все риски и готова к ним.

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Угроза для Украины создана в 2014 году

Дмитрий Кулеба отметил, что угроза Украине была создана с началом российской агрессии в 2014 году, с появлением вооруженных сил страны-агрессора в украинском Крыму и на Донбассе.

С тех пор стратегия Украины была очень четкой – учитывать все риски, все возможные сценарии событий, базируясь на принципе неотвратимого возвращения украинских территорий, вывода российских войск и восстановления суверенитета Украины в этих регионах,

– подытожил дипломат.

Что известно о так называемой доктрине "руссийский Донбасс"