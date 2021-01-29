Напоминает произведения фантастов: Кулеба высмеял доктрину оккупантов об объединении Донбасса
Дмитрий Кулеба посмеялся над так называемой доктриной "Российский Донбасс", которую одобрили российские оккупанты во время форума в оккупированном Донецке 28 января. Министр отметил, что этот документ напоминает произведения фантастов.
Источник: 24 канал
Во время брифинга 29 января глава МИД заявил, что ничего нового в доктрине нет. По его словам, враги могут что угодно себе одобрять, но Украина понимает все риски и готова к ним.
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Угроза для Украины создана в 2014 году
Дмитрий Кулеба отметил, что угроза Украине была создана с началом российской агрессии в 2014 году, с появлением вооруженных сил страны-агрессора в украинском Крыму и на Донбассе.
С тех пор стратегия Украины была очень четкой – учитывать все риски, все возможные сценарии событий, базируясь на принципе неотвратимого возвращения украинских территорий, вывода российских войск и восстановления суверенитета Украины в этих регионах,
– подытожил дипломат.
Что известно о так называемой доктрине "руссийский Донбасс"
- Маргарита Симоньян, которая управляет российскими пропагандистскими СМИ, 27 января приехала в оккупированный Донецк для того, чтобы принять участие в форуме, который там состоялся 28 января. Вместе с ней в мероприятии участвовали и депутаты Госдумы.
- После этого Симоньян заявила, что "люди Донбасса хотят быть частью России".
- На этом форуме оккупанты представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", в которой предполагается захват всей территории Донецкой и Луганской областей и объединить квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР".
- Боевики якобы не планируют входить в состав России, лишь сообщили о тесном сотрудничестве со страной-агрессором.
- Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированного Донбасса к России не находится на повестке дня.
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