Кулеба попросил ЕС ввести против России новый санкционный механизм
Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии Хосепом Боррелем. Во время него политики обсудили отношения с Россией.
Источник: Министерство иностранных дел
Политики скоординировали позиции в преддверии визита Борреля в Россию.
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Детали разговора политиков
Наш разговор направляет четкий сигнал, что политика Украины и ЕС в отношении России скоординирована, а Киев и Брюссель разделяют общее видение стратегических подходов к России,
– сказал министр.
Во время разговора стороны обсудили ситуацию в России. Они решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и нарушения прав человека в России в целом.
Глава МИД Украины Кулеба поднял вопрос применения против России нового санкционного режима ЕС в области прав человека. Он должен распространяться и на виновных в преследованиях украинцев во временно оккупированном Крыму.
Чиновники также обсуждали будущий запуск Крымской платформы и возможную поддержку этой инициативы со стороны Евросоюза.
Заметим, Боррель заверил Кулебу, что до полного выполнения обязательств России по минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.
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