Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии Хосепом Боррелем. Во время него политики обсудили отношения с Россией.

Источник: Министерство иностранных дел

Политики скоординировали позиции в преддверии визита Борреля в Россию.

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Детали разговора политиков

Наш разговор направляет четкий сигнал, что политика Украины и ЕС в отношении России скоординирована, а Киев и Брюссель разделяют общее видение стратегических подходов к России,

– сказал министр.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию в России. Они решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и нарушения прав человека в России в целом.

Глава МИД Украины Кулеба поднял вопрос применения против России нового санкционного режима ЕС в области прав человека. Он должен распространяться и на виновных в преследованиях украинцев во временно оккупированном Крыму.

Чиновники также обсуждали будущий запуск Крымской платформы и возможную поддержку этой инициативы со стороны Евросоюза.

Заметим, Боррель заверил Кулебу, что до полного выполнения обязательств России по минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.

Обратите внимание! Ранее МИД Украины призвало мировых лидеров к введению санкций против России из-за подавления протестов. Украинское ведомство осудило жестокие действия российских властей.