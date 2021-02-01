У Дмитрия Кулебы и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась первая беседа. На ней политики обсудили отношения между Украиной и США.

Источник: твиттер Дмитрия Кулебы, программа "Свобода слова" на ICTV

Министр иностранных дел Украины Кулеба поблагодарил США за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Читайте также Сейчас Украина, а следующими могут быть США: Зеленский о войне с Россией

Детали разговора Кулебы и Блинкена

В нашей первой беседе мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день,

– отметил Кулеба.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

Кулеба также добавил, что разговор был очень прагматичным. "Именно так следует подходить к вопросам безопасности видя конкретные преимущества для своей страны".

По словам министра, Блинкен подчеркнул, что хотел поговорить с Украиной одной из первых, чтобы дать четкий сигнал.

США и мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями – это ключевое. Такая политическая договоренность была достигнута. Теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией,

– отметил глава МИД.

Он отметил, что разговор с Блинкеном должен был состояться на прошлой неделе, но "по определенным организационным причинам" ее перенесли.