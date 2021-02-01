Кулеба поговорил с новым госсекретарем США Блинкеном: детали
У Дмитрия Кулебы и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась первая беседа. На ней политики обсудили отношения между Украиной и США.
Источник: твиттер Дмитрия Кулебы, программа "Свобода слова" на ICTV
Министр иностранных дел Украины Кулеба поблагодарил США за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.
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Детали разговора Кулебы и Блинкена
В нашей первой беседе мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день,
– отметил Кулеба.
Кулеба также добавил, что разговор был очень прагматичным. "Именно так следует подходить к вопросам безопасности видя конкретные преимущества для своей страны".
По словам министра, Блинкен подчеркнул, что хотел поговорить с Украиной одной из первых, чтобы дать четкий сигнал.
США и мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями – это ключевое. Такая политическая договоренность была достигнута. Теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией,
– отметил глава МИД.
Он отметил, что разговор с Блинкеном должен был состояться на прошлой неделе, но "по определенным организационным причинам" ее перенесли.
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