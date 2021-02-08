Правильный, взвешенный шаг, – Кулеба отреагировал на блокирование российского канала в Латвии
Латвия объявила, что временно вводит запрет на трансляцию российского телеканала на территории страны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил за это.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Министр считает такое решение "правильным и взвешенным шагом". Поэтому он выразил слова благодарности иностранным коллегам.
О чем идет речь Транслировали пропаганду против Украины: Латвия заблокировала российский телеканал
"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти в отношении Украины", – отреагировал Дмитрий Кулеба на своей странице в твиттере.
Почему против телеканала ввели санкции
- В Латвии ввели санкции против телеканала "Россия РТР" за пропагандистское ток-шоу.
- Во время проверки оказалось, что российская пропагандистка Ольга Скабеева и другие участники назвали Украину "террористическим государством".
- Тогда же одна из главных пропагандисток Кремля призвала ввести в Украину российские войска, которые и так временно оккупировали территории Донбасса и Крыма, чтобы "утихомирить стороны конфликта".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter