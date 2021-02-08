Латвия объявила, что временно вводит запрет на трансляцию российского телеканала на территории страны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил за это.

Министр считает такое решение "правильным и взвешенным шагом". Поэтому он выразил слова благодарности иностранным коллегам.

О чем идет речь Транслировали пропаганду против Украины: Латвия заблокировала российский телеканал

"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти в отношении Украины", – отреагировал Дмитрий Кулеба на своей странице в твиттере.

Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України https://t.co/epvckW4Rmt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021

Почему против телеканала ввели санкции

В Латвии ввели санкции против телеканала "Россия РТР" за пропагандистское ток-шоу.



Во время проверки оказалось, что российская пропагандистка Ольга Скабеева и другие участники назвали Украину "террористическим государством".



Тогда же одна из главных пропагандисток Кремля призвала ввести в Украину российские войска, которые и так временно оккупировали территории Донбасса и Крыма, чтобы "утихомирить стороны конфликта".

Как Скабеева грубо сманипулировала инфографикой 24 канала – напомним о циничном фейке от российской пропагандистки.