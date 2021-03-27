Дмитрий Кулеба поблагодарил 47 стран ООН, которые сделали заявление о войне на Донбассе и оккупированном Крыме. Они подчеркнули, что Россия – это агрессор, а не посредник.

Министр иностранных дел Украины заявил, что сейчас поддержка членов Организации Объединенных Наций особенно важна. Читайте также Страны-члены ООН поддержали суверенитет Украины, – Голос Америки Благодарен государствам-членам ООН за сильное совместное заявление в поддержку Украины. Сейчас она особенно важна. Четкое осуждение дестабилизирующих действий РФ на востоке Украины. Россия – сторона конфликта, а не посредник. Поддержка Крымской платформы,

– отметил глава МИД. Заявление стран ООН Генассамблея ставила четкие требования, но Россия не остановила оккупацию Крыма. Вместо этого она продолжает дерзко нарушать права человека и наращивать военный потенциал на полуострове.

Действия России беспокоят весь мир. Они противоречат международному праву.

Попытки страны узаконить аннексию Крыма никогда не признают.

В ООН осудили то, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и пренебрегать обязательствами минских договоренностей.

Страны поддерживают усилия Нормандского формата. Они четко подчеркнули, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

В очередной раз Москву призвали немедленно прекратить оккупацию Крыма. Кроме того, в ООН приветствовали инициативу Крымской платформы. Обратите внимание! Заявление поддержали Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция и другие. В целом 47 государств, которые являются членами ООН. Ситуация на Донбассе обострилась: что известно За прошедшие сутки, 26 марта, российские оккупационные войска прицельно обстреляли наши позиции возле Шумов.

В результате вражеских атак четверо защитников Украины погибли, еще двое получили ранения.

Из-за обострения на Донбассе Владимир Зеленский вскоре позвонит Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и Путину.