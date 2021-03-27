Сейчас оно особенно важно, – Кулеба поблагодарил ООН за общее заявление в поддержку Украины
Дмитрий Кулеба поблагодарил 47 стран ООН, которые сделали заявление о войне на Донбассе и оккупированном Крыме. Они подчеркнули, что Россия – это агрессор, а не посредник.
Источник:Дмитрий Кулеба в твиттере
Министр иностранных дел Украины заявил, что сейчас поддержка членов Организации Объединенных Наций особенно важна.
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Благодарен государствам-членам ООН за сильное совместное заявление в поддержку Украины. Сейчас она особенно важна. Четкое осуждение дестабилизирующих действий РФ на востоке Украины. Россия – сторона конфликта, а не посредник. Поддержка Крымской платформы,
– отметил глава МИД.
Заявление стран ООН
- Генассамблея ставила четкие требования, но Россия не остановила оккупацию Крыма. Вместо этого она продолжает дерзко нарушать права человека и наращивать военный потенциал на полуострове.
- Действия России беспокоят весь мир. Они противоречат международному праву.
- Попытки страны узаконить аннексию Крыма никогда не признают.
- В ООН осудили то, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и пренебрегать обязательствами минских договоренностей.
- Страны поддерживают усилия Нормандского формата. Они четко подчеркнули, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
- В очередной раз Москву призвали немедленно прекратить оккупацию Крыма. Кроме того, в ООН приветствовали инициативу Крымской платформы.
Ситуация на Донбассе обострилась: что известно
- За прошедшие сутки, 26 марта, российские оккупационные войска прицельно обстреляли наши позиции возле Шумов.
- В результате вражеских атак четверо защитников Украины погибли, еще двое получили ранения.
- Из-за обострения на Донбассе Владимир Зеленский вскоре позвонит Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и Путину.
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