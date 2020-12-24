Переговоры по делу авиакатастрофы самолета МАУ затянулись, – Кулеба
Процесс переговоров Украины и Ирана по делу авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ затянулся. Киев до сих пор ожидает технический отчет об официальном расследовании иранской стороной причин сбития самолета в небе над Тегераном.
В отношениях между двумя государствами Украина полагается исключительно на официальные источники. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Официально Украина отчета не получала
Кулеба отметил, что, несмотря на распространенную информацию иранскими СМИ, сейчас Украина официального документа о техническом отчете от Ирана не получала.
Меня беспокоит, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации,
– сказал он.
Министр добавил, что ранее иранские СМИ неоднократно распространяли информацию, которая не получала официального подтверждения. В Киеве надеются, что документ все-таки поступит.
Что известно о техническом отчете Ирана
- 22 декабря иранские СМИ сообщили о том, что организация гражданской авиации Ирана опубликовала технический отчет об авиакатастрофе МАУ.
- В нем отметили, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- Также СМИ информировали, что соответствующий документ официально переслали Украине и другим странам, чьи граждане стали жертвами катастрофы.
- Зато в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ничего не получили.
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