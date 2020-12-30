Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает провалом переговорный процесс с Ираном относительно авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном. По его словам, несмотря на давление Украины, Иран своих обещаний не придерживается.

Хоть во многих вопросах этого дела украинским дипломатам и удалось продвинуться вперед, желаемого результата достичь пока не удалось. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

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Я бы хотел, чтобы мы вышли на конкретные результаты в переговорах с Ираном по поводу нашего сбитого самолета. Несмотря на все наше давление, несмотря на все наши попытки вести переговоры и так, и так, по состоянию на конец года иранская сторона все-таки не выполнила те обещания, которые она давала. Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе, и не смогли продвинуться в переговорах,

– сказал он.

Министр добавил, что любое терпение имеет предел, поэтому Киев может перейти к фазе судебного разбирательства, если поймет, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны.

"Понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны. Я подчеркиваю, что в процессе переговоров с Ираном Украина не действует сама. Мы являемся лидером команды пострадавших стран и выступаем от их имени. Поэтому это должно быть наше общее решение", – подытожил Кулеба.

Заметим, что на днях официальный Тегеран сообщил о передаче отчета по крушению самолета МАУ Киеву. Однако МИД Украины отрицает получение такого документа со стороны Ирана.

К сведению! Авиакатастрофа МАУ в Иране произошла 8 января. Самолет в небе над Тегераном сбили иранские ракеты. Погибло 176 человек.



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Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала