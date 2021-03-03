Словацкий премьер-министр Игорь Матович попал в скандал из-за некорректной шутки о российской вакцине и Закарпатье. В украинском МИД уже отреагировали на его высказывания.

2 марта в эфире одного из словацких радио Матович пошутил, что в обмен на российскую вакцину пообещал Кремлю украинское Закарпатье.

Больше о скандале Закарпатья в обмен на российскую вакцину, – премьер Словакии возмутительно пошутил

Глава МИД Украины подчеркнул, что такие некорректные высказывания словацкого премьера портят "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Заметим, что Словакия накануне договорилась о поставках российской вакцины от COVID-19. На это уже отреагировали в правительстве страны – несколько партий готовы выйти из коалиции.

Справка. Европейский регулятор до сих пор не одобрил российский препарат "Спутник V". Международные эксперты обеспокоены тем, что он не прошел третью стадию испытаний.

МИД требует извинений от Матовича

Из-за высказываний Матовича временного поверенного в делах Словакии в Украине Матуша Корбу вызвали в МИД. А украинский посол Юрий Мушка осуществил демарш в словацком МИД.

В ведомстве отметили, что такие заявления, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы – независимо от мотивов, жанра или контекста.

Особенно оскорбительными звучат такие "шутки" в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Крыма, а также части украинского Донбасса,

– подчеркнули в МИД.

И добавили, что неуместные высказывания Матовича противоречат последовательной позиции Словакии по поддержке суверенитета Украины. Через МИД Украины требует официальных извинений от политика.