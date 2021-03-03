Пусть обменяет несколько регионов Словакии, – Кулеба ответил на шутку словацкого премьера
Словацкий премьер-министр Игорь Матович попал в скандал из-за некорректной шутки о российской вакцине и Закарпатье. В украинском МИД уже отреагировали на его высказывания.
2 марта в эфире одного из словацких радио Матович пошутил, что в обмен на российскую вакцину пообещал Кремлю украинское Закарпатье.
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Глава МИД Украины подчеркнул, что такие некорректные высказывания словацкого премьера портят "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".
"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере.
Заметим, что Словакия накануне договорилась о поставках российской вакцины от COVID-19. На это уже отреагировали в правительстве страны – несколько партий готовы выйти из коалиции.
МИД требует извинений от Матовича
Из-за высказываний Матовича временного поверенного в делах Словакии в Украине Матуша Корбу вызвали в МИД. А украинский посол Юрий Мушка осуществил демарш в словацком МИД.
В ведомстве отметили, что такие заявления, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы – независимо от мотивов, жанра или контекста.
Особенно оскорбительными звучат такие "шутки" в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Крыма, а также части украинского Донбасса,
– подчеркнули в МИД.
И добавили, что неуместные высказывания Матовича противоречат последовательной позиции Словакии по поддержке суверенитета Украины. Через МИД Украины требует официальных извинений от политика.
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