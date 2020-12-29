Маркарова может стать послом Украины в США: что Кулеба ответил критикам
Дмитрий Кулеба защитил экс-министера финансов Оксану Маркарову, которая является основной претенденткой на должность посла Украины в США. Глава МИД убежден, что Маркарова станет успешным дипломатом.
Кулеба защитил Маркарову
Свою позицию по кандидатуре Маркаровой на пост посла Украины в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью газете "День".
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Никто, кроме узкой части украинских дипломатов, возглавляемых Константином Ивановичем (Грищенко, бывшим главой МИД и экс-послом в США – 24 канал), к которому я тепло отношусь и уважаю, не считает Маркарову недостойным кандидатом на должность,
- отметил Кулеба.
Министр убежден, что Маркарова станет успешным послом, поскольку имеет опыт сотрудничества с Соединенными Штатами.
"А кого надо назначать послом в США? А почему не может быть человек, который очень хорошо понимает Америку, потому что контактировала с США и имеет успешный опыт взаимодействия", – подчеркнул глава МИД.
Кулеба также добавил, что кадровая ситуация в министерстве дошла до того, когда "нужно вливать свежую кровь на всех уровнях". И уточнил, что таким образом он выходит на внешний рынок и ищет кандидатов на должность посла.
Что известно о кандидатуре Маркаровой на пост посла США
- 20 ноября Кулеба сообщил, что предложил бывшего министера финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.
- Глава МИД тогда заверил, что работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко он доволен, а кадровые изменения не связаны лично с ним.
- Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 до 4 марта 2020 года.
- После отставки Маркарова сообщила, что возвращается в бизнес и зарегистрировала стартап.
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