Дмитрий Кулеба защитил экс-министера финансов Оксану Маркарову, которая является основной претенденткой на должность посла Украины в США. Глава МИД убежден, что Маркарова станет успешным дипломатом.

Кулеба защитил Маркарову

Свою позицию по кандидатуре Маркаровой на пост посла Украины в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью газете "День".

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Никто, кроме узкой части украинских дипломатов, возглавляемых Константином Ивановичем (Грищенко, бывшим главой МИД и экс-послом в США – 24 канал), к которому я тепло отношусь и уважаю, не считает Маркарову недостойным кандидатом на должность,

- отметил Кулеба.

Министр убежден, что Маркарова станет успешным послом, поскольку имеет опыт сотрудничества с Соединенными Штатами.

"А кого надо назначать послом в США? А почему не может быть человек, который очень хорошо понимает Америку, потому что контактировала с США и имеет успешный опыт взаимодействия", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба также добавил, что кадровая ситуация в министерстве дошла до того, когда "нужно вливать свежую кровь на всех уровнях". И уточнил, что таким образом он выходит на внешний рынок и ищет кандидатов на должность посла.

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